Cameroun: Vers le lancement d’une plateforme numérique de commercialisation des produits de micro-assurance

Une plateforme numérique de commercialisation des produits de micro-assurance dénommée Mica Assurances sera lancée courant juin 2017 à Douala, à l’initiative d’un cabinet de conseil en assurances, Prévoyance, assistance, assurance (P2A).

D’après des sources proches du dossier, la plateforme de marché disposant d’autres application d’e-commerce spécialisée dans les produits d’assurance promue par le cabinet P2A dont le président est Protais Ayangma, ancien directeur général de Saham Assurance. Sa proposition, c’est Mica Assurances présente « les technologies qui assurent ».

Cette application qui entend participer à la démocratisation des produits d’assurances au Cameroun notamment dans le secteur de la micro-assurance « permettra aux populations d’accéder à plusieurs offres d’assurance de différentes compagnies du pays ».

L’application cible les jeunes, les moto taximen, les chefs de famille, les femmes et enfants, qui veulent s’assurer permettra aux compagnies d’assurances de mieux commercialiser et faire connaître leurs produits et services d’assurance auprès du grand public en utilisant les outils numériques qui s’offrent aujourd’hui à de nombreux Camerounais.

A en croire son promoteur Protais Ayangma, « il y a 5 millions de personnes assurables. Il faut les toucher ces personnes non assurées. C’est le grand nombre que nous visons. Il appartiendra à chaque compagnie de mettre ses produits d’assurance sur cette plateforme », a-t-il expliqué.

En d’autres termes, sur la plateforme, « on retrouvera les éléments et questionnaires que les sociétés d’assurane demandent généralement. L’utilisateur pourra donc remplir son formulaire et payer la prime à partir de son terminal, ordinateur ou smartphone. Il n’a pas besoin de se rendre en agence ».

D’après le DG de P2A, cette application propose l’accessibilité, la disponibilité et la rapidité. « Lorsque le samedi vous avez oublié de payer votre prime d’assurance, vous pouvez le régler à partir de chez vous en utilisant votre plateforme mobile. Il n’y a donc pas déperdition, parce qu’il y a la date et l’heure de règlement ».

