Cameroun : Vers l’amélioration de l’information géologique

Le gouvernement camerounais envisage de débloquer plus de moyens pour une meilleure maîtrise des ressources géologiques du pays et une meilleure information des citoyens sur ce secteur de production, a indiqué le ministère des Mines, de l’industrie et du développement technologique (MINMIDT) dans un communiqué rendu public mardi.

La feuille de route 2017 de ce département ministériel prévoit qu’avec un budget de 11,805 milliards de francs CFA, 6,2 milliards de francs CFA seront affectés à cette activité, ce qui représente 52,9 pour cent du budget global de cette administration publique.

Expliquant les enjeux de cette innovation, le ministre des Mines, Ernest Gwaboubou, a déclaré qu’« un accent sera mis sur l’amélioration de l’information géologique et minière à travers l’intensification des campagnes de levées géophysiques et la poursuite de la modernisation du cadastre minier ».

Dans cette perspective, « la troisième conférence internationale sur l’industrie minière au Cameroun sera organisée afin d’assurer la promotion du potentiel minier de notre pays », a-t-il insisté.

Par ailleurs, l’on annonce une plus grande présence de l’administration sur le terrain, à travers l’intensification des descentes dans les sites miniers en vue de s’assurer du respect de la remise en l’état des sites et de l’exploitation harmonieuse des ressources du sous-sol.

© CAMERPOST avec © APA