Cameroun : Vers la connexion de 1500 ménages ruraux au réseau électrique dans l’Adamaoua

Une mini-centrale hydro électrique en construction à Mbakaou, dans l’Adamaoua (Nord Cameroun), d’une capacité de 1,4 mégawatt, va fournir de l’électricité à 1500 ménages après sa mise en service dans le courant du troisième trimestre de 2018.

Selon ENEO (Energy of Cameroon), le concessionnaire du service public de l’électricité au Cameroun, cette opération résulte d’un accord avec IED Invest Cameroon qui stipule qu’ENEO achètera auprès d’IED l’énergie produite par la mini centrale.

On estime en outre que la centrale va favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre à un niveau de 2893 tonnes de CO2 par an grâce à l’arrêt partiel ou même total des centrales thermiques de Tibati et Mbakaou qui fournissent la zone ciblée en électricité.

Le programme national de mini centrales hydroélectriques va couvrir l’ensemble du pays avec une capacité installée située entre 1 et 100 Mégawatts.

Par © CAMERPOST