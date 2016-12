Article sponsorisé – Ventes en ligne : Un nouveau site d’annonces en pleine croissance – 16/02/2015

La plateforme vente.cm est un site camerounais d’annonces gratuites (offres d’emploi, l’immobilier, électronique, services, voitures, rencontres…) Elle a été mise en ligne en janvier 2014.

Les sites d’annonces naissent chaque jour en Afrique pour répondre à une demande de plus en plus importante dans le domaine des ventes en ligne et dans l’e-commerce. Certains de ces sites sont spécialisés dans la vente d’un type de produits particuliers. D’autres, comme www.Vente.cm servent de plateforme intermédiaire pour des annonces relatives à des secteurs variés allant de l’immobilier à la recherche d’emploi en passant par l’ameublement ou encore l’électronique et les services.

L’idée derrière la création de ce site est de faciliter de manière rapide et pratique l’achat et la vente de divers objets de l’avis de l’un des promoteurs : « Ce qui nous a poussé dans cette aventure c’est le fait que, étant étudiant parfois tu es ‘’foiré’’ comme on dit chez nous, mais tu as quelque chose que tu peux revendre pour te refaire une santé en attendant, et là les sites d’annonces sont très pratiques à ces moment là. Donc vu le succès que ces sites avaient en Afrique du sud, on a pensé faire de même dans notre pays. Toute personne physique avec un accès à internet désireux de passer une annonce peut utiliser notre plateforme. Il n’ya pas de conditions, c’est totalement gratuit. Il faut juste vous enregistrer et poster votre annonce».

Depuis la mise en ligne du site, plus de 6000 annonces ont été enregistrées. Ce chiffre inclue celles qui ont été effacées par l’annonceur après avoir eu satisfaction. Il importe de préciser qu’une sélection rigoureuse est effectuée afin de donner une meilleure visibilité aux annonces, avant leur publication en ligne.

Quelques semaines après le lancement, les promoteurs, des jeunes camerounais passionnés d’informatique estiment que : « le public nous a réservé un très bon accueil à en juger par le nombre d’annonces postées depuis le lancement du site. Nous avons ce que nous pouvons appeler un service après-vente pour les annonceurs. On a une équipe spécialisée pour répondre à tous les emails que nous recevons. Le défi majeur que nous rencontrons avec notre plateforme est le faible taux de pénétration d’internet au Cameroun et le manque de maitrise de l’outil informatique par certains de nos concitoyens».

L’un des objectifs majeur de ce site est de se faire connaitre par le plus grand nombre de camerounais de telle sorte que le sitewww.vente.cm soit dans tous les esprits. Leur ambition est de devenir le meilleur site d’annonces au Cameroun. L’équipe du projet conçoit actuellement une grande campagne marketing pour que cela arrive. A cet effet, une application androïde est disponible et peut être téléchargée gratuitement.

