Cameroun : Où et comment trouver le vrai maillot des Lions indomptables ?

En attendant l’ouverture d’une boutique pour la vente des gadgets de l’équipe de football, les produits contrefaits s’arrachent toujours dans les marchés.

Une photo de Maurice Kamto, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), a fait le tour des réseaux sociaux le week-end dernier. Après le 5ème trophée remporté par les lions indomptables du football à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations 2017 au Gabon, une photo montrant le président du Mrc, arborant un maillot des lions indomptables a été publiée sur facebook, quelques jours après la brillante victoire du Cameroun sur l’Egypte. Le geste du juriste qui peut être considéré comme un soutien aux lions indomptables a suscité plusieurs réactions chez les internautes.

De nombreux internautes se sont focalisés sur la qualité de ce maillot. Certains se sont étonnés du fait qu’un homme politique aussi puisse arborer « le faux » maillot des lions indomptables. Selon nos informations recoupées auprès de certains cadres de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), pour l’instant il n’existe aucun point de vente officiel des gadgets des lions indomptables. « Seuls les gadgets produits par Puma sont de bonne qualité. Tous les gadgets vendus dans les supermarchés et les marchés des différentes villes camerounaises sont des produits contrefaits. Pour avoir un maillot de qualité il ne faut ce soit un responsable de la Fécafoot qui vous offre ce maillot ou quelqu’un d’autre dans l’entourage du joueur », précise Abdoulaye Addo, rapporteur de la Commission d’homologation et de discipline à la Fécafoot.

Une perte énorme

A défaut d’un centre agrée pour la vente des maillots, les Camerounais ne cachent pas leur amour envers leur équipe nationale en s’offrant des maillots contrefaits dans les marchés. Certains fans des lions expliquent que ce n’est pas la qualité du maillot qui compte pour eux, mais c’est juste la couleur comme l’explique Richard Onguene : « Je me contente juste d’acheter un gadget qui porte nos couleurs nationales. La qualité du produit ne m’intéresse pas. En plus même si on vend les produits de qualité, je ne suis pas sûr d’avoir les moyens pour pouvoir m’offrir un maillot dans une boutique Puma ».

Au marché Central de Yaoundé comme au marché Mokolo, les gadgets des lions indomptables sont disponibles dans les rayons. Un tour effectué la semaine dernière dans ces deux marchés nous a permis de constater qu’un maillot des lions indomptables varie de 2000 jusqu’à 7000F.Cfa. Les vendeurs ont formellement reconnu que leurs gadgets sont de seconde main et proviennent de quelques pays voisins. Selon Nana Payong, spécialiste du marketing cette activité illicite constitue une énorme perte économique évaluée à plusieurs centaines de milliards F.Cfa à l’endroit de Puma, l’équipementier des lions indomptables et ainsi que la Fecafoot.

Ce marché de contrefaçon des gadgets des lions est à l’image de l’espace économique du pays qui n’est toujours pas protégé. Pour Nana Payong, la Fecafoot doit mettre plusieurs boutiques à la disposition du public pour pouvoir s’offrir des maillots de qualité. Depuis quelques années la Fecafoot essaye pourtant de résoudre ce problème. Abdoulaye Addo explique les actions entreprises par l’équipementier Puma : « Puma a voulu attribuer la vente des gadgets à une société privée. Mais il était question que cette société verse d’abord une commission de 500 Millions F.cfa avant d’obtenir quelques gadgets, mais jusqu’à ce jour aucune société n’a encore versée la caution exigée par l’équipementier ».

Source : © Le Jour

Par Prince Nguimbous