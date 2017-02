Cameroun – Trophée de la CAN 2017 : communion totale à l’Ouest !

Les Lions ont été anoblis hier à Bafoussam par le roi des Fussep, devant une foule en liesse.

Des cris de joie qui fusent çà et là. Des mains qui essayent de toucher l’un des héros de la CAN Gabon 2017. Des conducteurs de motostaxis qui pétaradent, tombent et se relèvent malgré quelques égratignures, pour suivre leurs « héros ». Une chaussée encombrée de véhicules, incapables d’avancer. La région de l’Ouest a vécu un moment inoubliable hier, à l’occasion de la présentation du trophée de la CAN 2017.

Dès les premières heures de la journée, la chaussée est bondée. Que ce soit à Bafoussam, Bandjoun ou Tonga, à l’entrée de la région. Les élèves, agriculteurs, commerçants et autres ont délaissé leurs activités pour attendre la caravane de présentation du trophée partie très tôt de Yaoundé sous la conduite du ministre des Sports et de l’Education physique, Bidoung Mkpatt. La plupart des supporters des Lions arborent des tenues aux couleurs du drapeau. Lorsque les premiers véhicules de la caravane s’annoncent, vers 10h30, c’est la liesse totale.

Les forces de l’ordre, presque débordées, essaient de mettre de l’ordre. Plusieurs arrêts sont effectués. A Batoufam, des dignes représentants des champions du monde allemand saluent les champions d’Afrique, aux côtés du roi Innocent Nayang Toukam. Ils en profitent pour prendre des photos avec Jonathan Ngwem et Michaël Ngadeu-Ngadjui, les deux Lions indomptables présents. Le cortège s’ébranle ensuite vers Bandjoun, où il est accueilli par le gouverneur Augustine Awa Fonka. Prochaine escale, la chefferie Bafoussam.

Euphorie

Les populations de la région de l’Ouest recevaient le trophée de la #CAN2017 ce 21/02 avec @ngadeu_michael et #Ngwem pic.twitter.com/4X0ArYQjoi — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 21 février 2017

Ici, le roi des « Fussep », Pelé Njitack Ngompe félicite les héros de la CAN 2017 et en profite pour les anoblir en leur donnant le titre de « Sa’adeu » qui signifie « Général dans la cour royale ». La cour du palais est envahie. La mobilisation est exceptionnelle. Après cette phase fort courue, la caravane prend la route du stade omnisport de Kouekong, où les attend le directeur Ulrich Brice Tala Fokam. Visite guidée du stade et du monument du Cinquantenaire de la jeunesse de Bafoussam I, devant le maire Jules Hilaire Focka Focka.

Abel Aurel Foka, élève au lycée classique de Bafoussam, a été l’un des témoins privilégiés de ce moment mémorable. « C’est une fierté pour moi d’être Camerounais en ce jour. J’ai même demandé qu’on me pince pour que je me rassure que je ne rêve pas. On attendait cela depuis longtemps. Les gars nous ont montré la voie en tant que jeunes. Ils ont été patriotes, solidaires, unis et ça a marché. Nous devons tous suivre cet exemple en tant que citoyens du Cameroun », confie le jeune homme. Après le tour de ville, les différents protagonistes de cette célébration se sont retrouvés à la place des fêtes.

A travers les différentes allocutions prononcées, l’on a célébré l’unité, le patriotisme et la persévérance, gages d’un Cameroun prospère. Ce mercredi, c’est au tour de la région du Nord-Ouest d’accueillir le trophée avec ce voeu que formule Benjamin Lekeufack : « Nos frères du Nord- Ouest doivent profiter de cette tournée pour faire évoluer la situation en étant solidaires et unis. »

Source : © Cameroon Tribune

Par Eric Vincent FOMO