Cameroun – Traversée du fleuve Sanaga à Batchinga : le calvaire continue

PARTAGES

La présence du bac sur la Sanaga ne permet pas de résoudre l’épineuse question de la traversée. Une situation à laquelle les populations ont fini par se résigner.

Le bac est le moyen incontournable pour relier Ntui, le chef-lieu du département du Mbam et Kim, une localité très riche en produit alimentaires et la capitale camerounaise, Yaoundé.

Le calvaire des passagers

Traverser la Sanaga par le bac à Batchinga, est un véritable concours de patience. Sur chaque rive, il faut attendre son tour pour traverser. Une attente qui peut durer plus de deux heures. Mais attention : après 18h30, le retardataire doit attendre le lendemain ou bien emprunter, une pirogue à moteur contre 500 FCFA. Mais, le risque de chavirer ou bien de tomber en panne en plein milieu du fleuve est permanent.

Une fois dans le bac, c’est la peur au ventre. Le bac va aussi lentement qu’une tortue, estime Mathieu Wanda de passage dans la localité.

Pour une cultivatrice qui veut se rendre de l’autre côté dans le Mbam et Kim afin de vendre les produits de ses champs, c’est plus qu’irritant « C’est difficile de notre côté ci. On a déjà fait deux jours en route pour attendre la voiture. Mais, après avoir trouvé la voiture, nous voici depuis 8heures du matin et voilà 14 heures. Pas moyens de traverser à cause du trop plein de passagers qui veulent traverser le fleuve. Nous courrons le risque de passer la nuit ici. Mes oranges, bananes plantains peuvent pourrir. Et même si par extraordinaire, on traverse, le marché sera fermé quand nous arriverons. C’est toujours comme cela », déclare-t-elle.

Le bac

C’est une plateforme en bois sur laquelle, les passagers, les marchandises et les voitures doivent aller d’une rive à l’autre du fleuve Sanaga (fleuve le plus long du Cameroun, 918km-ndlr). Sur le bac fonctionne par dispositif poulie-courroie, relié par un câble rattaché à deux pilonnes solidement implantés sur les deux rives du fleuve. Une superficie inoccupée qui accueille 5-8 ou 10 véhicules au maximum. En arrière un long banc réservé aux passagers dont le nombre peut varier entre 100 et 150 personnes au maximum. A l’arrière, un moteur.

Fonctionnement du bac

Selon un habitué, la fréquence est fonction des saisons. Ainsi, en période de marée haute, le bac navire un peu plus vite. La traversée peut mettre 8 à 10 minutes pour franchir près de 400 mètres séparant les deux rives. Mais en saison sèche avec sa marée basse, la vitesse est lente. Obligé d’utiliser une chaloupe pour aller plus vite. En temps normal le bac fonctionne avec un moteur, une dynamo et un câble.

En 2010, l’on est passé tout près d’une catastrophe. Le bac a failli chavirer avec 200 personnes et 7 voitures. En mars 2012, la population fût sevrée du bac pendant 7 mois du fait d’une panne du bac. Le pont sur la Sanaga a plusieurs fois été annoncé en cours de réalisation. Le montant des travaux : 24 milliards de FCFA. L’attente des populations continue.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM