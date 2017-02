Cameroun – Transport urbain par bus : la nouvelle société fait les yeux doux aux étudiants de Yaoundé

La société de transport et d’équipement collectif de Yaoundé, qui devra assurer le transport urbain de masse dans la capitale camerounaise, a mené le lundi 20 février 2017, une opération de charme à l’endroit des étudiants.

La nouvelle société de transport de masse à Yaoundé a déployé plusieurs de ces engins sur l’axe Yaoundé-Soa ainsi que sur l’axe poste central-Ngoa ékelle. Des trajets très sollicités par les étudiants pour rallier les cités universitaires de Yaoundé I et II. Pour l’occasion le trajet était gratuit, l’idée étant de montrer aux jeunes le confort et la sécurité des nouveau bus. C’était aussi l’occasion pour les responsables de cette structure de présenter les différentes options d’achat de titre de transport.

Yaoundé, ville aux sept collines

Ainsi CAMERPOST a appris qu’il sera possible pour ceux qui le souhaite de prendre une carte périodique afin de se déplacer par bus dans la ville sans payer à chaque fois le ticket : « c’est pratique cette option nous pourrons prendre un abonnement ou une carte annuelle et ne plus être obligés d’avoir des sous sur nous pour payer à chaque fois le ticket » souligne Paul Monkam étudiant en 1ere année de sciences politiques. « Nous avons même un écran plasma à l’intérieur des bus c’est très confortable » renchérit un autre étudiant. Il est en outre question pour le moment de procéder au rodage des engins qui devront évoluer sur un relief très accidenté.

En effet la particularité de la ville de Yaoundé réside dans ces collines et autres pentes très raides. Un relief qui avait était en grande partie responsable de l’échec de l’expérience précédente avec des bus de fabrication chinoise inadaptés et qui avaient vite fais de rendre l’âme en pleine ascension d’une colline. « Nos bus sont parfaitement adaptés et d’une solidité prouvée pensez bien que nous tenons compte de l’expérience de nos prédécesseurs en la matière. Nos engons sont fiable n’ayez aucune crainte à ce sujet » rassure l’un des responsable de la Société de Transport et d’Equipement Collectif de Yaoundé.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER