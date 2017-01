Cameroun – Transport urbain : Bruit de bottes chez les usagers de la route

Les tarifs de Socatur sont désormais fixés à 250 Fcfa. La hausse de 50 Fcfa sur le prix ordinaire est une pilule difficile à avaler pour les citoyens de la capitale économique. « Que va-t-on faire maintenant ? La Société camerounaise de transport urbain (Socatur) jusqu’ici était notre seule issue en matière de transport. On était très engagé à se mettre en rang au quotidien pour attendre l’arrivée du bus et payer le ticket moyennant 200 Fcfa contrairement aux 250 Fcfa exigés par les taxis », lancent des usagers interrogés au Carrefour Nelson Mandela. Une des désertes de Socatur. Ces compatriotes ont été scandalisés vendredi le 6 janvier 2017 lorsque le chauffeur leur a annoncé qu’il faut désormais débourser 250 Fcfa au lieu de 200 Fcfa. « Quoi ? 250 Fcfa ? Mais comment Socatur n’a pas communiqué à ce propos pour informer sa clientèle si nombreuse vu que jusqu’ici elle était la seule qui gérait le transport urbain des masses et la plus prisée d’ailleurs par les plus pauvres. Depuis plusieurs années, nous avons été des clients fidèles. Aussi entre 250 et 200, le 50 Fcfa en moins nous permettaient de payer les beignets aux enfants. Ce n’était pas petit », lancent les interlocuteurs qui se demandent que faire à présent ?

Pour la majorité avec qui CAMERPOST a échangé, « il est clair que nous allons dorénavant emprunter les taxis puisqu’il n’y a plus de différence désormais. Nous sommes juste débordés avec la vague de mauvaises nouvelles qui nous tombent en plein fouet depuis le début de cette année 2017 », déplore la cible qui ajoute : « d’abord c’est le récession, l’ajustement structurel, ensuite c’est l’augmentation du prix du timbre communal, et maintenant c’est la hausse des tarifs du transport urbain par Socatur. Les Camerounais vont également payer plus d’impôts, et sans doute dépenser plus dans l’achat des biens et services si le système après Socatur répercute les hausses sur les prix. A quelle sauce devra-t-on encore nous manger ? C’en est trop. On a aucune pitié du bas peuple », tempêtent des citoyens visiblement très remontés.

Lassitudes

Du côté de la Société camerounaise de transport urbain, les informations glanées révèlent que la décision d’une telle hausse du tarif de transport est une idée du Conseil d’administration. Plus en détails, le prix passe de 200 à 250 pour les bus climatisés de 20 et 35 places. Et de 150 à 200 Fcfa pour les bus prestiges de 54 places. Une pilule difficile à digérer « surtout que dans certains bus de Socatur, le cadre n’est pas du tout le même que dans les bus climatisés. Parfois, nous sommes obligés de nous serrer les uns contre les autres, tant les places assises sont limitées. Et les chauffeurs transportent quelquefois plus que le nombre de sièges prévus. Du coup, il y en a qui sont assis, d’autres débout au point que l’atmosphère semble torride », se plaignent les populations.

Aujourd’hui, les usagers de Socatur ont oublié la joie ressentie en mars 2015 quand la société camerounaise du transport urbain vantait sa nouvelle acquisition de 9 échantillons de 50 minibus climatisés de 35 places. « Avec les tarifs à la hausse, nous avons également oublié que ladite acquisition venait combler les attentes des usagers en proie aux tracasseries des moto-taximen et taximen. On a aussi oublié l’euphorie due au fait que la quasi-totalité des quartiers de la capitale économique sont desservis. Nous avons soif de bonnes nouvelles sur le plan économique », crient les usagers.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa