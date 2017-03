Cameroun – Transport maritime : Le Sous-quartier maritime de Tiko sauve 32 personnes de la noyade

Le commandant Sulankand Somb et ses hommes sauvent 32 passagers d’un navire en détresse du naufrage au lieu-dit Bimbia.

C’est aux environs de 1h du matin ce mercredi 22 mars que le capitaine du sous-quartier maritime de Tiko est alerté d’un naufrage en pleine mer. Dans un temps record, il réunit son équipe et se déportent immédiatement sur le lieu du drame où ils entament illico presto les opérations de sauvetage. Avec tact et célérité, ils procèdent auxdites opérations et sauvent 32 passagers en détresse. Ils sont des nationalités camerounaises et nigérianes. Ils seront rejoints une heure plus tard par les éléments du BIR Delta de Limbé alertés entre temps par le commandant du Bataillon Spécial Amphibie (BSA) de Tiko. Ce navire nigérian qui s’identifie Kelechi et qui a pour armateur Comatrans, effectuait le parcours Nigeria-Cameroun avec une cargaison de marchandise importante.

Selon les premières informations parvenues à notre rédaction, le bateau naufragé aurait heurté les épaves du navire Rio Marina. Un bateau équato guinéen ayant coulé en ce même lieu, il y a deux ans et dont les épaves avaient été sollicitées d’être dégagées en vain par les pouvoirs publics avons-nous appris. Pour le moment, l’on ne déplore aucune perte en vie humaine.

Au demeurant, l’on peut se féliciter du professionnalisme dont a fait une fois de plus l’équipe de la marine marchande de Tiko.

Au moment où nous mettons sous presse, le commandant de bord du bateau naufragé est entrain d’être auditionné dans les locaux des services de la marine marchande de Tiko. Nous y reviendrons.

© CAMERPOST par Francis Bajeck