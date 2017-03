Cameroun – Transport aérien : liaison établie entre Yaoundé et Riyad

Le ministre des Transports a signé un accord aérien avec les autorités saoudiennes le 7 mars dernier dans la capitale saoudienne.

Le Cameroun sera dans un avenir proche relié à l’Arabie Saoudite par des vols directs. La signature de l’accord bilatéral établissant les services aériens entre les deux pays a eu lieu le mercredi 7 mars dernier à Riyad entre les ministres des Transports camerounais et saoudiens, Edgard Alain Mebe Ngo’o et Sulaiman Bin Abdullah Al Hamdan respectivement. Dans son allocution de circonstance, le ministre Edgard Alain Mebe Ngo’o, a exprimé la satisfaction du gouvernement camerounais de signer la première convention renforçant la coopération avec le Royaume saoudien depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1963. Le ministre des Transports a ensuite demandé à son homologue saoudien de transmettre au Roi Salman Ben Abdel Aziz Al –Saud d’Arabie Saoudite, les remerciements et les salutations du président de la République, Paul Biya.

Les discussions sur la liaison aérienne entre les deux pays vont commencer dans les prochains jours entre les compagnies aériennes Saudi Airlines et Camair-Co en vue de concrétiser cet accord. Au cours de leur visite au Cameroun en septembre dernier, les parlementaires saoudiens avaient déclaré vouloir investir dans le secteur agropastoral. Le pont aérien entre Riyad et Yaoundé ouvrira donc de nouvelles opportunités économiques et permettra également à un plus grand nombre de musulmans de venir accomplir le pèlerinage à la Mecque.

La délégation camerounaise conduite par Edgard Alain Mebe Ngo’o était constituée du directeur général de la Camair-Co, M. Ernest Dikoum, du directeur général de l’Autorité Aéronautique, Mme Avomo Assoumou et des proches collaborateurs du ministre.

Source : © Cameroon Tribune

Par Suzanne EOG NLEPNA