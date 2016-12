Cameroun – Transport aérien : Camair Co va auditer sa dette de 35 milliards de FCfa

La nouvelle équipe dirigeante de Camair Co, la compagnie aérienne publique camerounaise, ne semble pas être d’accord avec le volume de la dette d’environ 35 milliards de francs Cfa dont elle a hérité. « Ne restons pas figés sur les 30 ou 35 milliards de francs Cfa. On est en train de choisir un cabinet qui va auditer cette dette », révèle le directeur général de la compagnie, Ernest Dikoum.

Et le DG de Camair Co de poursuivre : « Lorsque nous allons analyser la dette, nous croisons les doigts, peut-être que certaines structures vont nous accorder des moratoires, des réductions, etc. Si on audite la dette et qu’elle revient à 25 milliards de francs Cfa, par exemple, nous allons nous engager auprès de l’Etat, à l’amortir dans le temps ».

Lourdement endetté, le transporteur aérien Camair Co fait face à de nombreuses difficultés managériales et financières depuis le lancement de ses activités en 2011. En juin 2016, la firme américaine Boeing a proposé au gouvernement camerounais un plan de relance de cette compagnie, qui coûterait 327 milliards de francs Cfa.

Source : © Investir Au Cameroun

Par BRM