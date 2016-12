Cameroun – Tourisme : les chiffres et retombées de la CAN 2016 toujours attendus

C’est ce qui ressort du point de presse du ministre du tourisme et des loisirs, le 27 décembre dans son département ministériel à Yaoundé.

3 semaines après la coupe d’Afrique des nations de football féminin 2016, les statistiques sur le plan touristique en termes d’entrée et de retombées sont encore en l’attente. « Nous sommes dans le processus de la collecte des statistiques ainsi que des retombées » a avoué Bello Bouba Maïgari, ministre du tourisme et des loisirs en présence de son homologue de la communication Issa Tchiroma Bakary, au cours d’un point de presse à Yaoundé, le 27 décembre.

Bello Bouba s’est tout de même réjouit des efforts consentis par le gouvernement dans la réhabilitation des infrastructures hôtelières dans les villes hôtes de cette compétition. « Cette amélioration de notre capacité d’accueil s’est traduite par la mise à niveau et l’extension des certains hôtels… concrètement Mountain hotel à Buéa est passé de 99 à 156 chambres, une salle de fitness et sauna. Le Parlementarian Hotel compte désormais 76 chambres au lieu de 30. Et à Limbé, l’Atlantic Beach est passé de 30 à 76 chambres. »

Le ministre su tourisme voit encore plus grand pour la coupe d’Afrique des nations de football masculin en 2019. On parle déjà de la construction d’un hôtel 4 étoiles dans les 5 villes qui vont abriter la compétition (Limbe, douala, Yaoundé, Garoua et Bafoussam).

