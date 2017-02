Cameroun : Le Tour cycliste international du 10 au 18 mars 2017

La 14-ème édition du Tour cycliste international du Cameroun se déroulera du 10 au 18 mars 2017 sur un total de 956,7 kilomètres répartis en 8 étapes, a-t-on appris mardi auprès du service de communication de la fédération nationale de la discipline (FECACYCLISME).

Douze équipes, venues d’Allemagne, du Congo-Brazzaville, de Côte-d’Ivoire, de France du Gabon, de Hollande, du Maroc, du Rwanda, de Slovaquie et du pays organisateur, ont déjà confirmé leur participation à cette compétition placée sous l’égide de l’Union cycliste internationale (UCI).

En 2016, c’est le Marocain Mohamed Amine Er Rafai qui avait remporté l’épreuve, son pays s’adjugeant par ailleurs pratiquement tous les podiums en jeu.

Ce 13ème Tour comptait huit étapes réparties sur 1021,2 kilomètres avec 14 équipes et 84 coureurs venus d’Allemagne, de Côte d’Ivoire, d’Érythrée, de France, du Gabon, du Maroc, du Rwanda, de Slovaquie et de Suisse et du pays organisateur.

© CAMERPOST avec © APA