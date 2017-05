Quatre femmes ont été enlevées mardi matin par des membres présumés de la secte islamiste Boko Haram dans la localité camerounaise de Vreket (Extrême-Nord), a appris APA de sources sécuritaires.

Les infortunées, qui étaient parties en groupe de Ldaoutsaf, un village situé non loin du lieu du rapt pour chercher de l’eau, ont été surprises par les assaillants qui les auraient ensuite entraînées du côté nigérian de la frontière.

En mi-journée, l’on apprenait que l’armée avait lancé une battue dans la zone qui n’a toujours pas permis de retrouver les otages.

Voici une semaine, ce sont les corps de deux otages, des élèves âgés de 13 et 8 ans et enlevés dans la nuit du 8 au 9 mai 2017 dans la localité de Vouzi, sise dans la même localité, qui ont été retrouvés par les populations et ce au moment où débutait la 4èmephase de l’opération baptisée «Thunder», menée par quelque 1500 soldats de part et d’autre de la frontière avec le Nigeria, sur un territoire que les services sécuritaires considèrent comme l’une des derniers sanctuaires du mouvement jihadiste.

En mi-mars dernier, déjà, le gouvernement annonçait que l’armée avait libéré plus de 5000 otages de la secte islamiste, au cours d’opérations transfrontalières menées dans le cadre d’une intervention transfrontalière spéciale.

Selon le président Paul Biya, qui s’exprimait le 21 avril 2017 à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 35ème promotion de l’École militaire interarmées (EMIA) de Yaoundé, Boko Haram a «subi de cuisantes défaites et n’en est réduit qu’à lancer des attaques sporadiques contre les populations civiles, ou à essayer de perpétrer de lâches attentats».

