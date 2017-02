Cameroun – Télécommunications : le Minpostel et l’INS vers une mise sur pied de l’annuaire de statistiques

Un séminaire national été lancé ce jeudi sur le projet de ce système d’informations statistiques pour la production de cet annuaire afin de déceler les lacunes sectorielles.

Le ministre des postes et télécommunications a procédé, ce jeudi à Yaoundé, au lancement de la semaine nationale du projet de conception d’un système d’informations statistiques pour la production de l’annuaire statistique des télécommunications et Tic au Cameroun pour l’édition 2016.

Mettre à la disposition du public une offre d’accès à 2 MH/s dans toutes les villes ayant un centre numérique, doter 40 000 villages de moyens de communications modernes ou encore multiplier par 50 le nombre d’emplois directs ou indirects sont quelques objectifs de ce projet. De manière globale il est question de mettre à la disposition du public et des décideurs des informations relatives au secteur de télécommunications et Tic au Cameroun.

La patronne de ce département ministériel, Minette Libong Li Likeng, a expliqué la nécessité d’un tel projet. « L’annuaire statistique est plus que jamais importante. Les statistiques sont importantes pour l’économie parce qu’elles nous permettent de prévoir et de mieux planifier pour le secteur de l’information et des Tic qui est en pleine reforme. Les décideurs doivent prendre des décisions harmonieuses sur le triangle national. Voilà pourquoi il nous fallait au Minpostel d’avoir un cliché de ce qui a été fait en 2016. »

Le ministère des postes et télécommunications a fait appel à l’expertise, en signat une convention avec l’Institut National des Statistiques. Celle-ci aura six mois pour collecter et mettre sur pied cette annuaire. » nous avons certes des experts mais nous comptons sur la collaboration des populations cibles. Nous allons travailler avec les administrations, les entreprises et les ménages qui nous donneront des informations sur leur accessibilité aux Tic. Sur cette base nous pourrons mettre des informations concernant l’offre des postes et Tic » a expliqué Joseph Tedu, directeur général de l’INS.

Libong Li Likeng a demandé à ses collaborateurs de se mettre au travail afin qu’au mois de juin le travail soit présenté officiellement.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga