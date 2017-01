Cameroun – Taxe foncière 2016 : les bons comptes de l’amnistie

La date du 31 décembre 2016 est passée. Dans certains centres des impôts à Yaoundé, les paiements se poursuivent. Déjà près de 135 millions encaissés à Yaoundé 13.

Ace jour, la taxe foncière 2016 continue d’être payée dans les différents centres divisionnaires des impôts de la ville de Yaoundé. L’amnistie fiscale accordée par le gouvernement aux personnes assujetties à cette taxe, était valable jusqu’au 31 décembre de l’année écoulée. Passé ce délai, la non-prise en compte des pénalités au moment du payement de la taxe foncière n’est donc plus valable. Un tour dans les centres divisionnaires des Impôts de Yaoundé 12 et 13 hier, a permis de constater que l’opération de charme n’a pas laissé certains contribuables indifférents. « Au départ, c’était un peu timide, mais grâce aux différentes campagnes de sensibilisation, nous avons enregistré une forte affluence vers la fin du mois de décembre. Ainsi, nos recettes annuelles en matière de taxe foncière ont triplé. Soit 134,219 millions de F contre 40 millions en 2015», confie Oumarou Wadjonre, chef du centre divisionnaire des impôts de Yaoundé 13.

Pour le seul mois de décembre, ce centre a collecté 66 millions de F. « Nous avons travaillé le samedi 31 décembre jusqu’à 17h comme nous l’a recommandé le directeur général des impôts, question de donner sa chance à tout le monde », a indiqué Aboubakar Djaouro Petel, chef du Centre divisionnaire des Impôts de Yaoundé 12. L’affluence observée les derniers jours de la campagne peut laisser penser que toutes les personnes désireuses de bénéficier de l’amnistie fiscale n’ont pas pu être servies.

Passé le délai du 31décembre 2016, comme le prévoit la loi en vigueur, les contribuables retardataires s’exposent à une sanction pécuniaire qui peut aller jusqu’à 100% du montant payé. Mais, au vu de l’engouement dont font preuve les propriétaires fonciers, certains chefs préfèrent mettre sur la pédale douce en ce qui concerne les sanctions. « Contrairement aux années antérieures, les gens viennent d’eux-mêmes avec les formulaires pré-remplis que nos équipes leurs distribuent sur le terrain. Nous ne voulons pas les brusquer, il faut que cette taxe rentre dans leurs habitudes », a déclaré Aboubakar Djaouro Petel.

Au Centre divisionnaire des impôts sis au lieu-dit Texaco Omnisports à Yaoundé, l’on apprend qu’en plus de la taxe foncière de 2016, les contribuables ont déjà commencé à payer celle de 2017. Pour sa part, Oumarou Wadjonre, prévoit de pratiquer la sanction dès mars 2017, date prévue pour la fin légale de l’année fiscale.

Source : © Cameroon Tribune

Par Michèle FOGANG