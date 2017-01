Cameroun : les syndicats des personnels de santé maintiennent le mot d’ordre de grève pour lundi

La réunion de crise tenue entre les syndicats des personnels de ce secteur et le ministre de la santé public a accouché d’une souris, le jeudi 12 janvier à Yaoundé.

« Nous confirmons le mot d’ordre de grève pour lundi ». C’est avec un ton ferme que Mballa Mballa président du syndicat des personnels médico-sanitaires (Synpes) a annoncé cette nouvelle à la presse au terme de la réunion de crise.

La concertation a eu lieu à Yaoundé entre le syndicat des personnels médico-sanitaires du Cameroun, celui des personnels des établissements et entreprises de ce secteur, le ministre de la santé publique, André Mama Fouda et les représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre des finances.

Aucun compris n’a été trouvé. Le président du Synpes a regretté que « l’État a fait semblant de résoudre le problème ». Ces syndicats disent pourtant avoir multiplié des groupes de travail. Mais déplorent « jusqu’à présent qu’il n’y ait pas de progrès concrets ».

C’est depuis plusieurs mois déjà que les agents de la santé ont posé leurs revendications sur la table du gouvernement. Ils revendiquent la prise en charge des personnels malades, le mauvais classement des professionnels de santé Bac+3 8ème catégorie (B1, B2), l’octroi des primes aux contractuels médecins et infirmiers et revoir l’âge de départ à la retraite.

Le président du syndicat des personnels médico-sanitaires du Cameroun a également décrié la situation des temporaires non rémunérés. « Si vous allez par exemple à l’hôpital central de Yaoundé dans la nuit, vous trouvez une personne qui s’occupe de 60 malades. Maintenait on essaye de prendre les enfants comme temporaires et on ne les paye pas. Ce n’est pas normal. On forme chaque année 6000 étudiants qui ne ps recrutés. »

