Cameroun : la surveillance du territoire se renforce avec Huawei

Le contrat signé hier (16 février, NDLR) entre le DGSN et la société Huawei vise entre autres, l’installation de 1500 caméras dans les chefs-lieux de région et certains points stratégiques du pays.

Pour la sécurisation du triangle national, Martin Mbarga Nguélé, délégué général à la Sûreté nationale a signé hier avec la société chinoise Huawei Technologies, un contrat commercial relatif à la mise en œuvre du projet d’extension au plan national, du système intelligent de vidéosurveillance urbaine. Les documents paraphés par le patron de la police, pour ce qui est de l’Etat camerounais et Li Jiyang, directeur général Huawei, pour la partie chinoise, vont permettre l’installation de 1500 caméras et relais de communication pour la couverture efficiente des chefs-lieux des régions et des zones stratégiques. Les villes de Kribi, Kyé- Ossi, Garoua-Boulaï, Waza, Fotokol, Kousseri, et Amchidé ont été ciblées. Le contrat facilitera également, la fourniture de 2000 postes émetteurs-récepteurs portatifs, équipés de caméras. La mise en place d’un système national de communication et de gestion des appels d’urgence est prévue. Tout comme la construction de neuf salles de commandement et d’information, dont deux à caractère national : Yaoundé et Douala.

Ce projet visant à renforcer les capacités opérationnelles de la police et la surveillance du territoire s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la criminalité définie par le gouvernement. Pour la petite histoire, c’est après l’accord du chef de l’Etat, que la DGSN a engagé en 2009, des négociations avec Huawei. A titre d’essai, le système intelligent de vidéosurveillance a été mis en place dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua-Boulaï, Kye-Ossi, Waza et Kousseri. D’après Martin Mbarga Nguélé, l’exploitation des équipements de cette phasepilote a permis aux forces de défense, police, gendarmerie, Garde présidentielle, de couvrir avec satisfaction les services d’ordre, à l’occasion des sorties du président de la République et des visites des chefs d’Etat étrangers. Mais aussi de reconstituer certains faits dans le cadre des procédures judiciaires, à travers les images enregistrées. Pendant la CAN féminine, Hua a déployé un système de vid surveillance dans les stades compétition, d’entraînement et lieux d’hébergement des équi participantes dans les villes de Yaoundé, Limbé et Buéa. « Les résultats satisfaisants obtenus ont conduit le chef de l’Etat à autoriser l’extension de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national », a indiqué Martin Mbarga Nguélé.

Source : © Cameroon Tribune

Par Elise ZIEMINE NGOUMOU