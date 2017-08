Surendettement : le Cameroun au bord du gouffre

Ce pays fait partie des 11 Etats africains qui subissent les affres du surendettement ou encourent déjà le risque. La gravité de la situation pousse des organisations de l’Afrique centrale à en débattre autour d’un atelier de deux jours. Du 8 au 9 août 2017 à Douala.

Plusieurs facteurs mis en cause

La chute des prix des marchandises à l’exportation, la dévaluation des monnaies locales par rapport au dollar et les révélations sur des dettes précédemment cachées ont induit une augmentation significative de la dette extérieure au Cameroun. Le Burundi, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Djibouti, Ghana, Mauritanie, Sao Tome & Principe ne sont pas en reste.

Il sera plus difficile de prévenir ou de résoudre les futures crises de la dette des pays africains, au regard de la complexité de l’environnement de la dette qui est marqué par la diversité des bailleurs (privés, bilatéraux et multilatéraux) et d’instruments financiers qui ne faisaient pas auparavant parties des conférences de bailleurs comme le Club de Paris qui a toujours traité des questions de la dette des pays africains.

Voilà le constat que font des participants venus des pays d’Afrique centrale. Du mardi 8 au mercredi 9 août 2017, acteurs de la société civile, parlementaires, économistes, représentants des ministères des finances débattent à Douala autour du thème : « Comment faire face aux défis majeurs liés à la gestion de la dette publique au niveau de la région Afrique centrale ».

Nécessité de restructurer la dette

Les échanges qui se tiennent en ce moment sont une initiative de la plateforme d’information et d’action sur la dette (Pfiad) en collaboration avec l’Afrodad. Dans un premier temps, au regard de ce qui est dit plus haut, les participants insistent sur la nécessité de la mise en place et du respect d’un nouveau mécanisme de restructuration de la dette souveraine.

De sorte à prévenir les crises et de partager équitablement les responsabilités. La société civile que représente la plateforme d’information et d’action sur la dette (Pfiad) en collaboration avec Afrodad, suggère qu’il faille vulgariser les neuf principes fondamentaux des opérations de restructuration de la dette, adoptés en septembre 2015 par l’assemblée générale des Nations Unies. A savoir : la souveraineté, la bonne foi, la transparence, l’impartialité, la notion de traitement équitable, l’immunité souveraine, la légitimité, la viabilité et la restructuration à majorité.

