Cameroun – Subventions : Les Communes redoutent les conséquences de la baisse des financements du Feicom

Le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (Feicom) va sans aucun doute réduire ses financements en ce nouvel an. Son enveloppe est en baisse, apprend CAMERPOST, par rapport à celle de l’exercice 2016. La banque des communes va consacrer un peu plus de 34, 529 milliards de Fcfa aux investissements communaux, soit 23% de son budget. Un budget adopté à hauteur de près de près de 149, 212 milliards de Fcfa. C’est du moins ce qu’on peut comprendre au sortir du conseil d’administration tenu en fin décembre 2016 dans la capitale politique et dont le communiqué final signé du Minatd ne précise pas comment seront utilisés les 34, 529 milliards de Fcfa. Toutefois, on sait qu’au cours de l’exercice 2016 qui s’achève, le Feicom a accordé un peu plus de 35,834 milliards de Fcfa pour la réalisation de 169 projets au profit de 133 communes et communautés urbaines. Dès lors, les communes redoutent une baisse de subventions par le Feicom, en particulier la commune de Buea. Elle qui jusqu’ici se sent marginalisée.

En attendant les détails à venir à ce sujet, rappelons que le fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale est une administration chargée du développement local. Il a quatre principales missions : l’Entraide entre les communes par les contributions de solidarité et les avances de trésorerie; Le financement des travaux d’investissement communaux ou intercommunaux; La centralisation et la redistribution des centimes additionnels communaux depuis 1998 ; La couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du personnel d’État Civil.

Il a été créé en 1974 et rendu opérationnel en 1977. Le Feicom assiste les communes, notamment en leur octroyant des prêts, ce qui lui vaut le surnom de « banque des communes ». Il a été réorganisé en 2000. Le Feicom est organisé en agences régionales, au nombre de dix et correspondant aux régions du pays. Le Conseil d’Administration est présidé par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa