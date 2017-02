Cameroun : La St Valentin nourrit son homme à Douala

Mardi le 14 février 2017. Il est 9h au marché Mboppi de Douala. A cette heure de la journée, boutiques, magasins, échoppes ont déjà ouvert leurs portes. Les commerçants propriétaires de ces espaces vaquent à leurs occupations respectives. Difficile pour les piétons ou les clients de se frayer un passage sur les trottoirs. Les bordures de la route ou encore l’entrée principale du marché en question, face la Gendarmerie de Mboppi, sont occupés par des vendeurs d’un autre genre. Ce sont des marchands sporadiques qui, depuis quatre jours, ont pris d’assaut l’entrée dudit marché. Avec en objectif de proposer des gadgets relatifs à la St Valentin.

Sur les étals exposés à même le sol, dans les pousse-pousse, ou encore sur des bancs, CAMERPOST y découvre des fleurs, de petits paquets enrubannés, des tablettes de chocolat raffiné, parfums, tableaux, bibelots, cravates, stylos et carré de soie. « Somme tous des produits qui nous permettent d’avoir des sous. Croyez-nous, depuis quatre jours et ce jusqu’à ce 14 février, nous avons pensé nous débrouiller de la sorte au lieu d’errer dans les quartiers. Le choix n’a pas été mauvais. Il est des jours où nous arrivons à la maison avec une recette de 20 000, 30 000 voire 50 000 Fcfa. Ce n’est pas petit », se réjouissent ces commerçants d’un jour.

La St Valentin nourrit en effet son homme, au regard de la multiplicité des comptoirs ou espaces commerciaux qui entourent les lycées, collèges et Université de Douala. Et qui attirent des jeunes élèves et étudiants. Ces adolescents qui rêvent du vrai amour. « Pour nous, c’est la fête. Mon amie et moi venons d’acheter des cartes avec des messages romantiques pour nos gars. Et c’est une expérience si belle et excitante que de célébrer l’amour. Point n’est question de s’y dérober », s’exclament Sorelle et son acolyte Angelle. Des gamines, la vingtaine approchée. La Saint Valentin est donc cette fête traditionnelle des pays anglo-saxons mais qui ne connaît un réel développement en France que depuis les années 80. Au fil des ans, importée, la St Valentin semble s’enraciner dans les mœurs des Camerounais qui se sont approprié l’événement. Au grand bonheur des individus atteints par la flèche de cupidon.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa