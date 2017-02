Cameroun – Sport pour déficients physiques : Les Lions du tennis sur fauteuil roulant au PNB Paribas du Kenya

Les sélections nationales dames et messieurs de la discipline vont prendre part à cette compétition du 15 au 20 février à Nairobi.

Depuis plus d’une semaine, la fédération camerounaise pour déficients physiques a mis en stage les sélections nationales dame et messieurs de tennis sur fauteuil roulant à Yaoundé. Les athlètes s’entraînent au rythme d’une séance par jour. Les joueurs retenus iront représenter le vert rouge jaune au BNP Paribas du Kenya à Nairobi.

L’entraîneur national a assuré que la préparation s’est déroulée sans incident et dans les meilleures conditions. » jusqu’ici nous n’avons pas eu de problèmes. Le stage se déroule normalement. Les athlètes sont presque prêts. On a travaillé sur la condition physique, la technique et la tactique pour la compétition. » l’entraîneur Owona ne veut pas aller en victime résignée. « On a toujours des chances dans une compétition, on ne part pas dans la posture de perdant. J’espère que mes athlètes, arrivés là-bas, seront forts »

Les athlètes sélectionnés pour aller représenter le Cameroun à cette compétition sont Ndjemené Christian, Bessigui Paul, Mahané Alvine et Foun Lydie. Au terme de la compétition les entraîneurs vont participer à une formation internationale du 20 au 23 février, sous l’initiative de la fédération camerounaise pour déficients physiques.

Dans la même lancée, les lions indomptables de cessifoot disputeront une rencontre amicale au stade de Ngodi à Akwa dans la ville Douala. Une occasion pour eux de remercier les autorités de la ville ayant contribué à la réussite du championnat d’Afrique que le Cameroun a abrité en 2015. Après un brillant parcours la sélection nationale du Cameroun s’est inclinée en finale contre la côte d’Ivoire. Les lions indomptables de la discipline comptent bien remporter le trophée de la prochaine édition prévue cette année.

© CAMERPOST par Alain Ghislain