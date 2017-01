Cameroun – Sport de combats : La nuit des arts martiaux se prépare

Le tournoi, prévu à la fin du mois de février, sera une nouvelle fois l’occasion de découvrir les disciplines dites mineurs selon le président de la Fecakickboxing.

La nuit des arts martiaux. C’est un tournoi qui se déroule chaque année regroupant quelques disciplines de combats. Cette année – même si la date n’a pas encore été fixée- on sait tout de même qu’elle aura lieu à la fin du mois de février à Yaoundé.

Le Karaté, le Judo, le Nambudo, le Taekwondo, le Kubodo Kendo, l’Aïkido, le Kickboxing, le sambo et la boxe française sont les disciplines qui seront présentées lors de cette édition. L’objectif est, selon Maitre Essissima Emmanuel, président de la fédération camerounaise de kickboxing et initiateur de ce projet, d’aller à la découverte des sports asiatiques. » c’est un peu pour nous de montrer aux camerounais que nous aussi on existe. Et que la jeunesse existe à travers les arts martiaux » a-t-il fait savoir à CAMERPOST.

Chaque fédération de ces disciplines fera elle-même la sélection de leurs meilleurs athlètes pour les présenter au tournoi. Pour Essissima Emmanuel ce sera également l’occasion de présenter les champions de sa discipline et le promoteur de ce projet.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga