Cameroun : Le soutien de Paul Biya aux victimes de Boko Haram

Au nom du chef de l’Etat, le gouverneur Midjiyawa Bakari a offert des appuis à leurs veuves et orphelins.

Plus de 20 millions de F. C’est le montant des appuis de diverses formes offerts à 15 veuves, 82 orphelins et 92 membres des comités de vigilance du département du Mayo- Tsanaga. C’était samedi 11 mars dernier, au cours d’une cérémonie qu’a présidée le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari, au nom du chef de l’Etat. Pour donner le ton de cet acte républicain, le gouverneur dira aux veuves et orphelins que : « vos époux et pères sont allés jusqu’au sacrifice suprême pour défendre l’intégrité de notre territoire. En cela, ils sont reconnus comme des héros, des modèles et la Nation leur sera infiniment reconnaissante. Que leurs âmes reposent en paix ! », a déclaré Midjiyawa Bakari.

En effet, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram depuis 2012, plusieurs membres des comités de vigilance ont perdu la vie. Ils ont laissé des veuves, des orphelins qui, aujourd’hui n’ont plus de véritable appui pour vivre. « Depuis la mort de mon mari, nous sommes devenus, mes enfants et moi, comme « des réfugiés ». C’est à peine si nous arrivons à manger. Mais comme le chef de l’Etat a pensé à nous, nous nous sentons soulagés et réconfortés. Je réalise enfin que mon mari est vraiment mort pour la cause de la nation », affirme Rose L., l’une des veuves.

S’agissant du contenu de cet appui du chef de l’Etat aux veuves et orphelins, il est constitué des vêtements, des chaussures, des sacs de classe et des moyens financiers. Pour mettre les points sur les « i », le gouverneur va préciser qu’« il nous a été instruit de veiller sur ces orphelins en suivant leur éducation, leur état de santé et leur habitation pour qu’ils grandissent dans les bonnes conditions », a-t-il déclaré. Il est important de préciser qu’en dehors des orphelins et veuves, les membres des comités de vigilance en activité dans le Mayo-Tsanaga ont également bénéficié des appuis du chef de l’Etat après ceux offerts en mars 2016.

Source : © Cameroon Tribune

Par Joël MAMAN