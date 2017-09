Cameroun : Soutien aux enseignants des enfants autistes à Douala

Un programme d’éducation inclusive au sein du Ray of Hope Academy basé dans la cité économique a été lancé au cours d’une cérémonie très courue samedi le 9 septembre 2017.

Garantir les frais de scolarité des enfants autistes

Donner des moyens pour la maîtrise des méthodes de choix et d’élaboration des programmes nécessaires au développement de l’enfant, soutenir les frais de scolarité en faveur des enfants autistes issus des couches sociales défavorisées, renforcer des capacités des professionnels du Ray of Hope Academy et d’autres structure en matière de prise en charge psycho-éducatif des enfants atteins d’autisme.

Ce sont là des objectifs que vise le programme d’éducation inclusive au sein du Ray of Hope Academy. Lequel a été lancé samedi le 9 septembre 2017 dans la ville de Douala. La cérémonie qui a rassemblé un parterre de personnalités a donné l’occasion de parler de l’autisme. Cette maladie qui s’attaque aux enfants. D’après les panélistes à la cérémonie, l’autisme ne devrait plus être considéré comme une maladie mais comme un trouble du spectre autistique (Tsa).

Des techniques que doivent maîtriser les enseignants

Pour eux, il faut juste de la patience. Le message véhiculé consiste à dire que l’autisme n’est pas une maladie mais un trouble. Et que grâce à une prise en charge éducative, un diagnostic et une intervention précoce, les enseignants peuvent aider les enfants à mieux appréhender et à s’adapter à leur environnement pour pouvoir s’épanouir de la façon la plus autonome possible.

Concernant les troubles du spectre autistique, ils sont sévères, globaux et précoces du développement de l’enfant. Ce sont des perturbations sociales, des troubles de langage, de la communication non verbale et des activités stéréotypées avec restriction des intérêts. « L’autisme n’est plus une affection psychologique, il correspond à une véritable pathologie neurobiologique liée à des anomalies du système nerveux central. Dans bien des cas, quand les maîtres s’y prennent bien, l’élève touché par le Tsa peut être plus intelligent et brave qu’un apprenant normal », souligne-t-on.

Une recommandation qui vient à point nommé quand on sait qu’une étude d’Opinion Way révèle qu’un médecin sur trois ne sait pas diagnostiquer l’autisme. De même, un médecin sur quatre assimile encore le handicap à une psychose, alors qu’elle est définie par la Haute autorité de santé comme un trouble neuro-développemental.

© CAMERPOST par Linda