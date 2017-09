Cameroun : Soulèvement populaire et attentats à la bombe en série

Une série d’attentats à la bombe secoue le Cameroun alors qu’un soulèvement populaire est en cours dans les deux régions anglophones. Le gouvernement en appelle à la responsabilité de chacun et renforce la sécurité.

Du Nord-ouest au du Sud-ouest du Cameroun, plusieurs milliers de personnes ont pris d’assaut les rues de différentes villes du pays ce vendredi. Des manifestants qui tenaient des pancartes où on pouvait lire en anglais : “Libérez la République d’Ambazonia !”, “Libérez tous les détenus !”. Un soulèvement populaire qui, dans le Nord-ouest, a défié le couvre-feu ordonné ce jeudi par le gouverneur de la région pour une durée de 24h, suite à une série de trois attentats à la bombe artisanale à Bamenda. Le bilan officiel de la dernière explosion dans cette ville fait état de trois policiers grièvement blessés.

Le gouvernement en “appelle au peuple”

Tard jeudi soir, le ministre camerounais de la communication, porte-parole du gouvernement, est monté au créneau pour tenter de rassurer suite aux attentats. “Des mesures fortes ont déjà été prises pour renforcer la sécurité et prévenir tout mouvement de déstabilisation à n’importe quel moment et d’où qu’il vienne”, a déclaré le ministre. Avant d’en appeller au peuple “afin qu’il respecter ces mesures et coopére avec nos forces de défense et de sécurité pour éradiquer ce nouveau péril terroriste qui ne laisse aucun doute sur la réalité de ses objectifs”.

Mais alors que la partie francophone observait la radicalisation des revendications anglophones, deux bombes, aussi de fabrication artisanale, ont ciblé tôt le plus important dépôt pétrolier du pays à Douala, dans la partie francophone, vendredi matin. Le gouverneur de la région du Littoral s’est rendu sur les lieux et a promis que les responsables de cet autre attentat qui a endommagé un point de la barrière du dépôt pétrolier seraient retrouvés. “Au nom du gouvernement, j’affirme et je confirme qu’il s’agit bel et bien d’un mouvement terroriste”, a-t-il dit.

“Préserver l’unité du pays”

Mardi, dans la ville de Bamenda déjà, un établissement scolaire confessionnel avait partiellement été incendié. Si pour l’instant l’attaque de Douala n’est pas revendiquée, celles des régions anglophones sont attribuées au mouvement sécessionniste anglophone par le gouvernement camerounais. Dans son adresse jeudi soir, le ministre de la communication a parlé d’une “bataille juste et légitime à gagner pour préserver le caractère unitaire de l’Etat du Cameroun”.

Source : Deutsche Welle par Henri Fotso