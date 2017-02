Cameroun : Sonnette d’alarme contre le tabagisme en milieu scolaire

A en croire la Coalition camerounaise de lutte contre le tabac, le tabagisme a envahi les établissements scolaires. Une étude menée sur un échantillon de 20 établissements scolaires de la capitale politique, pousse la Coalition à soutenir que les jeunes sont la cible des industries de tabac. A preuve, apprend CAMERPOST, chaque collège et lycée de l’étude est entouré par environ 9 points de vente de cigarettes. Une situation déplorable pour la Coalition qui était face à la presse il y trois jours dans la région de l’Ouest Cameroun.

Pour ceux qui ont fait le constat, 37% des Camerounais sont exposés au tabagisme et 60% des fumeurs ont moins de 20 ans. Malheureusement, jusqu’ici, note-t-on, l’existence d’un groupe d’experts sur le tabagisme, l’interdiction de la publicité, le marquage des paquets de cigarettes, des textes sur les milieux non-fumeurs, des centres de sevrage tabagique à Yaoundé et Douala, ne parviennent pas à éradiquer le fléau. Il apparait dès lors comme une urgence, eu égard aux conséquences sanitaires, économiques, sociales et environnementales de l’usage du tabac sur la prospérité du pays, de mettre en place des mesures visant à protéger les populations camerounaises. Notamment la jeunesse, tranche la plus vulnérable de la population et principale cible de l’industrie du tabac. Et pour ce faire, les spécialistes, soulignent : « seule la transposition des dispositions et directives de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), dans une législation nationale est capable de prendre en compte tous les aspects du contrôle du tabac ».

Ceci est d’autant plus important au vue des révélations faites en 2015 par Global Adult Tobacco Survey (GATS) qui est la norme mondiale en matière de surveillance systématique de la consommation du tabac. La structure disait alors que chez les adultes, au Cameroun, 13,9% des hommes et 4,3% des femmes, soit au total 8,9% des adultes (1,1 million) utilisent actuellement des produits du tabac. Parmi les utilisateurs de tabac, 66,1% consomment uniquement le tabac à fumer (83,9% des hommes et 12,5% des femmes), 32,6% utilisent uniquement le tabac sans fumée (15,0% des hommes et 85,8% des femmes) et 1,3% consomme à la fois le tabac à fumer et le tabac sans fumée (1,1% des hommes et 1,7% des femmes).

© CAMERPOST par Linda Mbiapa