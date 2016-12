Cameroun : Sommet des chefs d’Etat de la CEMAC vendredi à Yaoundé

Les chefs d’Etat du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad sont attendus vendredi à Yaoundé, pour un sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC), annonce un communiqué de la présidence de la République du Cameroun rendu public mercredi.

Même si le communiqué ne précise pas l’ordre du jour de cette réunion qui sera précédée d’un conseil des ministres en charge des questions économiques et financières, des sources introduites renseignent, toutefois, que les chefs d’Etat auront à plancher sur le marasme économique affectant leurs pays.

Il pourrait aussi s’agir, selon les mêmes sources, de se prononcer sur l’éventualité d’une dévaluation du FCFA dès 2017 en vue d’ajustements macroéconomiques communautaires.

Mardi dernier à Yaoundé, le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) a indiqué que le taux de croissance de la CEMAC devrait se situer à 1,0% en 2016 contre des projections de l’ordre de 1,7% effectuées en octobre dernier et de 1,8% annoncées en juillet 2016.

La Banque centrale a en effet souligné une décélération de la croissance sous régionale, plus prononcée qu’initialement prévu, en liaison avec les effets dépressifs de la morosité du secteur pétrolier sur la demande intérieure et sur le secteur non pétrolier.

Le CPM de la BEAC a aussi noté le rebond des pressions inflationnistes, avec un taux se situant au niveau de la norme communautaire (3,0%), la persistance du déficit budgétaire (7,9%), le repli du déficit extérieur courant ainsi qu’une situation monétaire devant se solder par un taux de couverture extérieure de la monnaie d’environ 50%.

