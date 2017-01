Cameroun – Soirée des Partenaires de la douane : les vainqueurs 2017 seront connus ce soir

La 9ème édition de la Soirée des Partenaires de la douane a lieu ce 31 janvier 2017 dans la métropole économique. Le directeur général des douanes a informé les entreprises partenaires des douanes nominées d’y prendre part. Dans la catégorie importations, on parle du prix du plus grand contribuable et du prix de la forte progression dans la masse des droits et taxes payés. La catégorie exportations (en simple sortie, en valeur) va récompenser l’exportateur de produits bruts, la forte Progression dans les valeurs des produits bruts exportés, l’exportateur des bois ouvrés, la forte Progression dans les valeurs des bois ouvrés, l’exportateur des produits manufacturés, la forte Progression dans les valeurs des produits manufacturés exportés, l’exportateur en Zone CEMAC et le prix «Forte Progression des valeurs des produits exportés en Zone CEMAC».

CAMERPOST a appris que de nombreux autres prix vont être distribués ce soir. Notamment le Prix «du Contribuable citoyen » Opérateurs Leaders, le Prix «de la Célérité : meilleurs délais d’enregistrement des manifestes», le Prix «de la Célérité : meilleurs délais d’enregistrement des manifestes», le Prix «de la Célérité : meilleurs délais d’enlèvement». Celui «de la Contribution à la création de la valeur ajoutée», etc.

En rappel, la Soirée des Partenaires est un événement de nature professionnelle qui se tient à la fin de chaque exercice, et ce depuis 2008. Elle a vocation de célébrer la collaboration entre la Douane camerounaise, les acteurs et intervenants de la chaîne logistique des transports et les entreprises. En effet, la conjoncture internationale marquée par la mondialisation des échanges et l’accroissement des accords commerciaux régionaux et multilatéraux, a entraîné une extension considérable des missions de la douane camerounaise en ce XXIème siècle. Toute chose qui contraint les administrations douanières à l’audace de l’innovation et à une créativité ; les obligeant à opérer des mutations profondes pour s’adapter, s’affirmer, se moderniser et accroître ainsi leur efficacité.

Pour les organisateurs, la Soirée des Partenaires est ainsi une occasion parmi tant d’autres de mettre en valeur les initiatives visant à améliorer la coopération et la communication entre la douane camerounaise et les nombreux opérateurs des secteurs public et privé. Cet événement prend tout son sens face aux enjeux importants qui doivent aider à la construction de passerelles de dialogue, d’échanges et d’enrichissements mutuels entre la douane camerounaise et ses partenaires.

