Cameroun : la Société générale engagée pour l’entrepreneuriat féminin

Elle vient de nouer un partenariat avec Cameroon Women Business Leaders Association (Cwbla) afin de promouvoir les activités des femmes entrepreneurs membres de l’association pour ainsi contribuer à leur autonomisation dans le but de les rendre plus aptes à contribuer efficacement au développement du pays. Un acte qui traduit l’engagement de la Société Générale Cameroun (Sgc) en faveur de l’insertion professionnelle.

CAMERPOST a été informé de ce qu’il est question pour la Sgc d’apporter un accompagnement aux entrepreneurs membres de l’association afin qu’elles puissent structurer leur business via l’incubateur de l’entreprenariat féminin de CWBLA. Cet accompagnement permettra aux entrepreneures de s’intégrer peu à peu dans le secteur formel tout d’abord et ensuite, il permettra une meilleure insertion professionnelle des membres de l’association et des jeunes entrepreneures. La Banque accorde également une subvention au démarrage accordée à l’association pour son lancement.

«Notre expertise, forgée en plus de 53 années d’exercice au Cameroun, la capacité d’écoute de nos équipes, mais aussi notre positionnement d’acteur phare du paysage économique camerounais, font de la Société Générale Cameroun l’entreprise la plus à même de soutenir les entrepreneures membres de Cameroon Women Business Leaders Association. Avec la signature de cette convention, nous souhaitons réaffirmer notre engagement auprès des entrepreneurs camerounais », Alexandre Beziaud, administrateur directeur général de la Société Générale Cameroun.

Pour sa part, Adelaïde Ngalle Miano, présidente de Cameroon Women Business Leaders Association indique : « le partenariat conclu avec la Société Générale Cameroun permettra à de nombreuses femmes entrepreneurs de bénéficier de l’expertise d’une grande banque intégrée à l’économie camerounaise. De plus, ce partenariat est en adéquation avec nos valeurs et celles de la Banque: engagement et responsabilité envers les femmes entreprenantes de notre pays.» La Cwbla est une association de droit camerounais, apolitique, à caractère professionnel et patronal, à but non lucratif et régie par la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990. Son siège est à Douala.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa