Cameroun : Sit-in des populations du Prolongement du Boulevard de la République de Bépanda

Elles ont investi les locaux de la Préfecture ce mardi 19 septembre 2017 à Douala. Question de réclamer leur indemnisation et de poser leur problème au Préfet nouvellement installé.

Un malaise qui dure depuis 2013

Elles ont pris d’assaut tôt ce mardi le 19 septembre 2017 le siège de la Préfecture à Douala. Pancartes brandies, Elles continuent d’exprimer leur ras-le-bol. Elles ce sont les victimes des démolitions du prolongement du Boulevard de la République de Bépanda à Douala. Sur les messages inscrits sur les écriteaux, on a pu lire : « victimes des démolitions depuis 2013, nous réclamons notre indemnisation. Nos enfants et nous sommes dans la rue depuis cette année ».

Mieux encore : « Pourquoi bloquer les dossiers de notre indemnisation depuis 2013 ? Oui à l’Etat de droit et au respect de la loi de 85 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique au Prolongement du Boulevard de 2013 à 2017. Oui au respect de la justice. Nous sommes contre la violence ».

A en croire le porte-parole à l’instar du secrétaire général du collectif des déguerpis, Joseph Ngomsi, « nous avons décidé de manifester à la Préfecture dans l’optique de faire entendre nos voix mais surtout de soumettre notre dossier qui perdure au nouveau préfet du département du Wouri. Nous en avons marre du silence des autorités camerounaises ».

Le préfet appelé à la rescousse

Soutenus par le Codas Caritas qui les accompagne dans cette bataille, les déguerpis n’ont pas manqué de relever de façon générale, que de mars 2013 à janvier 2017 et pour le compte de la première phase du projet, 11 collectifs des déguerpis de Douala sont sans cesse accompagnés. Plus de 500 personnes ont, à cet effet, été sensibilisées sur la nécessité et la manière de sécuriser leurs occupations et d’accéder à la propriété foncière selon la législation en vigueur au Cameroun.

Ainsi, en guise de propositions concrètes, un document cadre de propositions alternatives et solution d’avant-projet de loi régissant le droit à un logement décent et l’accès à la propriété foncière, a été soumis, dit-on, aux autorités administratives dont le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, au Mindcaf, au Ministère de l’habitat et du développement urbain, aux députés du département du Wouri.

© CAMERPOST par Linda