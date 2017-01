Cameroun – Sénégal : Des retrouvailles houleuses en perspective

Les Lions indomptables et ceux de la Teranga seront aux prises le 29 janvier, en ¼ de finale de la Can 2017. Des retrouvailles aux forts relents de revanche de part et d’autre.

« Faire mieux qu’en 2002 ». Les propos ont été tenus par Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. A l’instar du peuple sénégalais Aliou Cissé n’a pas oublié les rendez-vous de l’année 2002. La finale perdue face au Cameroun (2-3 tab) en fait partie. Dernier tireur sénégalais, le sélectionneur Aliou Cissé avait vu le gardien camerounais Alioum Boukar s’interposer.

La confrontation avec le Sénégal charrie également des souvenirs, côté camerounais. C’est en grande partie à cause du Sénégal que les lions indomptables avaient manqué la Can 2012. La double opposition avec les lions de la teranga n’avait pas réussi aux lions indomptables. Les deux rencontres aller et retour disputées en avril et juin 2011, avaient toutes été émaillées d’incidents qui ont donné l’avantage aux sénégalais. Lors du match aller à Dakar les camerounais s’étaient inclinés sur le fil. Demba Ba avait crucifié Idriss Carlos Kameni à la quatre-vingt-treizième minute de jeu (0-1). Les lions indomptables avaient pourtant fait l’essentiel au cours de la partie, en tenant en échec leurs adversaires. Une défaite qui avait réellement fait mal, ce d’autant plus que la victoire des sénégalais creusait davantage l’écart entre les deux sélections. Le match retour au mythique Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé était davantage éprouvant pour les camerounais. Ils ont encore obtenu autre chose qu’une victoire. Le match nul (0-0) les enfonçait davantage et confirmait la qualification du Sénégal pour la Can 2012. Samuel Eto’o s’était même payé le luxe de manquer un… penalty ;

De manière générale les deux sélections se sont croisées à douze reprises, pour cinq victoires pour le Cameroun, quatre scores de parité et quatre victoires sénégalaises. Léger avantage pour les Lions indomptables. La première opposition remonte à l’année 1963, lors des Jeux de l’Amitié. Le Sénégal l’avait emporté (1-0). La dernière a eu lieu justement au cours du mois de juin de l’année 2011 (0-0).

L’affiche des ¼ de finale de la Can 2017 s’annonce très disputée. L’on a d’un côté des sénégalais qui veulent refaire leur léger retard, et soulever le trophée pour la première fois. Depuis le début du tournoi ils proposent un jeu agréable et efficace. Ils sont d’ailleurs crédités de l’une des meilleures attaques, avec six buts en trois sorties. Les Lions indomptables de leur côté sont assez poussifs. Ils alternent une attaque loin d’être parfaite et une ligne défensive parfois inquiétante. Toutefois les camerounais restent imprévisibles. L’opposition sera la quatrième entre camerounais et sénégalais dans l’histoire de la Can. Le bilan rend compte de deux victoires pour le Cameroun (1992 en ¼ de finale et 2002 en finale, Ndlr) et une pour le Sénégal (1990 au premier tour, Ndlr)

