Cameroun – Sénégal : Un duel entre Alioum Boukar et Aliou Cissé en ¼ de finale de la Can

Les ¼ de finale de la Can gabonaise constituent des retrouvailles entre le camerounais et le sénégalais.

Les deux hommes vont se retrouver pour la première fois sur une aire de jeu, après quinze années. Ils ne se rencontreront pas dans la surface de réparation comme en 2002. Alioum Boukar était alors le gardien de but numéro 1 des lions indomptables, le milieu de terrain Aliou Cissé étant le capitaine des lions de la terranga.

Les deux hommes ont respectivement changé de statut. Aujourd’hui le sénégalais est le sélectionneur des lions de la terranga. Le camerounais est sélectionneur adjoint en charge des gardiens de but des lions indomptables. Lors de la Can 2002 Alioum Boukar avait été décisif lors de la séance des tirs aux buts (3-2). Il avait stoppé le dernier tir des lions de la terranga. Le tireur était étrangement… Aliou Cissé. Les deux hommes disputaient alors la finale de la Can 2002 en tant que joueurs. Aujourd’hui c’est comme entraineurs qu’ils prennent part au tournoi, et se font face. Le ¼ de finale entre camerounais et sénégalais a toute les allures d’une revanche pour Aliou Cissé, et d’une confirmation pour Alioum Boukar. Toutefois les deux hommes n’en parlent pas publiquement.

La rencontre du samedi 28 janvier entre les deux sélections sera une opposition multiforme. Ce seront des batailles entre les joueurs, entre les supporters mais aussi entre les encadreurs. Un duel en perspective.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo