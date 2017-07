Cameroun : un séminaire de formation pour l’encadrement des acteurs politiques

« Devenons acteur politique plein » ; « Par quelles techniques et tactiques, un acteur donné peut-il se positionner de façon considérable sur l’échiquier politique de sa localité ou de son pays ? » Ces questions vont être au menu d’un séminaire de formation annoncé pour le 5 août 2017 à Bafoussam (Ouest du Cameroun). Arrêt avec CAMERPOST.

Plusieurs modules à l’ordre du jour

La rencontre va porter sur plusieurs modules : Introduction à la planification stratégique pour les acteurs des partis politiques; Système de communication des acteurs politiques; Construction et gestion des alliances stratégiques; la campagne électorale et ses défis; le financement de la vie politique; la professionnalisation politique (construire une carrière sur la base politique); le programme électoral; l’idéologie politique: construction et promotion; l’enjeu de la gouvernance d’un parti politique.

Sont concernés par cette formation les jeunes leaders en quête de positionnement politique, femmes leaders, membres des partis politiques et journalistes. Des experts, chercheurs, politologues, politistes seront à leur disposition pour aider à concrétiser leurs ambitions.

Promotion et protection des droits de l’homme

C’est l’objectif de l’organisateur (Association internationale Kofi Annan pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme et la paix). Un organisme international constitué de jeunes juristes, économistes, environnementalistes engagés, avocats et notaires, des chercheurs, doctorants et professeurs d’universités; puis déclaré sous le N°006/RDA/F35/BAPP du 03 mars 2005, Son siège social est au Cameroun (Bafoussam).

Les missions de cette association sont : contribuer à l’éradication des violences à l’égard des enfants et la femme ; Vulgariser les instruments internationaux et nationaux en matière de Droits de l’Homme et la paix; Réduire les cas de violations des Droits de l’Homme ; Contribuer au respect des droits des personnes du 3e âge et à l’insertion des personnes handicapées.

© CAMERPOST par Linda