Cameroun : La semaine mondiale 2017 de l’allaitement maternel est lancée

Elle se tient du 1er au 7 août 2017. Au cœur des activités qui meublent la semaine lancée, on revient sur les qualités du lait maternel et sa valeur. Arrêt sur cette actualité et des recommandations faites à l’attention des femmes avec CAMERPOST.

Réduire le taux de mortalité

« Ce précieux liquide est l’aliment idéal pour les nourrissons. C’est la raison pour laquelle, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, nous soutenons et encourageons l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois, avant d’introduire des aliments nutritifs complémentaires adaptés, tout en poursuivant l’allaitement de l’enfant jusqu’aux deux ans et au-delà », explique le département de la communication institutionnelle et des affaires publiques de Nestlé Cameroun à l’occasion du lancement ce 1er août 2017 de la semaine mondiale de l’allaitement maternel.

D’après cette société, la semaine mondiale de l’allaitement maternel donne matière à soutenir et encourager l’allaitement dans les 1 000 premiers jours de la vie, à aider les mères allaitantes sur leur lieu de travail et à diriger des programmes de formation sur l’alimentation saine et les bonnes pratiques alimentaires.

De nombreux avantages du lait maternel

Profitant de l’événement, l’entreprise ainsi que le Ministère de la Santé publique, appellent des entreprises à s’engager aux côtés de ceux qui sont les plus impliqués dans la mise en œuvre de bonnes pratiques, c’est-à-dire les parents, les professionnels de la santé et les personnels soignants.

« Nous soutenons l’allaitement maternel et contribuons à sa protection en poursuivant la mise en œuvre d’une politique responsable des substituts du lait maternel, inédite dans l’industrie. Nous pensons que nous avons un rôle essentiel à jouer, tant au Cameroun, en Afrique Centrale et de l’Ouest que dans le reste du monde, afin d’inspirer les individus et familles à mener une vie plus saine et plus heureuse », notent les responsables de Nestlé qui sensibilisent les médias et les femmes lors des ateliers.

© CAMERPOST par Linda