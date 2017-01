Cameroun – Sécurité alimentaire : Une journée du consommateur, est-ce la meilleure solution ?

L’annonce de la mise en place prochaine de la journée dédiée aux consommateurs a été faite par le ministre camerounais du commerce Luc Magloire Mbarga Atangana, hier à Yaoundé.

C’est pour assurer la régularité des produits de consommation de masse à bas coût. Mais cette réponse semble non efficiente devant le sempiternel problème de la rareté des produits de consommation courante le long de l’année.

Les vrais problèmes

Au Cameroun en effet, et selon les chiffres de la Mission de Régulation d’Approvisionnement en Produits de grande consommation (Mirap), le pays perd annuellement 25% de sa production post-récolte à cause du manque d’infrastructures de conservation et de stockage.

En 2012, le Directeur de la Mirap avait déclaré que cette structure visait à long terme créer une entreprise publique pour « Améliorer la collecte, la qualité et le temps de conservation des produits pour que tout opérateur économique, tout consommateur ait la possibilité de prendre possession des produits. C’est en fait un rêve que nous pensons pouvoir devenir une réalité d’ici 5 ans ».

Pourtant depuis lors, rien n’est visible de la structure à même de collecter, de conditionner, de stocker et d’approvisionner le marché national en produits de grande consommation. A l’époque, le gouvernement parlait d’initiative qui a justifié le déblocage de la somme de 3 milliards de francs Cfa. Le projet de construction d’un complexe de conditionnement et de stockage des produits vivriers annoncé, reste une vue de l’esprit.

Le surplace

Sont réunis à Yaoundé le mardi 10 janvier 2017, les pouvoir publics sous l’égide technique du ministère du commerce, en compagnie des opérateurs économiques exerçant dans une dizaine de différentes filières des produits de consommation de masse : céréales, farine froment, huiles végétales, pâtes alimentaires, sucre, sel de cuisine, poisson congelé, gaz domestique, ciment entre autres.

Pour le ministre du commerce, Magloire Mbarga Atangana, le climat est favorable pour la création d’une journée de consommation chaque mois « Nous sommes structurés, nous sommes organisés et avons mis en place une politique d’anticipation. A partir de ce constat, il s’agissait pour nous de nous projeter sur l’année nouvelle avec pour ambition de mieux structurer notre tissu économique » a-t-il ajouté.

Au vu de cet objectif clairement déterminé tout porte à croire que c’est du surplace. L’expérience d’un marché période depuis plus quatre ans a montré ses limites en ceci qu’il s’agit d’une initiative saisonnière.

La Mirap est une structure publique créée par un décret présidentiel sous la direction technique et financière du ministère du commerce, dont l’activité se situe autour des fêtes de fin d’année grâce à ses marchés périodiques. Même si la Mirap a contribué énormément à réduire efficacement et considérablement les pénuries et l’inflation, l’amélioration de la commercialisation des produits agropastoraux et la redistribution des fruits, la question de la sécurité alimentaire reste un serpent de mer dans le pays malgré ses énormes capacités de production en vivres frais.

En 2012, la Mirap avait acheté des produits alimentaires pour un montant de 1,2 milliards qu’elle a mis à la disposition des consommateurs à des prix défiants toute concurrence.

Selon l’Institut nationale des statistiques-INS, les prix à la consommation des ménages dans le pays a connu une hausse de 1,1% en 2016.

