Cameroun : le SDF, parti leader de l’opposition, ne participera pas à la Fête nationale

Le Front social démocratique (SDF), premier parti de l’opposition camerounaise, a décidé de boycotter les manifestations marquant les 45 ans de l’unité nationale, le 20 mai prochain, selon une circulaire interne rendue publique lundi soir.

Dans son adresse aux responsables de l’exécutif, représentants régionaux et de districts, le président de ladite formation, John Fru Ndi, explique cette mesure par l’«incapacité» du chef de l’État, Paul Biya, à trouver des solutions pertinentes aux problèmes posés par les syndicats d’avocats et d’enseignants, à l’origine de la profonde crise qui ébranle les zones anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 7 mois.

Dans la même veine, il dénonce l’inexistence d’un Code électoral inclusif dans le pays, l’inertie des pouvoirs publics à créer des conditions idoines de vivre-ensemble des citoyens ainsi que les risques réels d’une année scolaire et académique blanche dans les régions anglophones.

Pour John Fru Ndi, le gouvernement a été jusqu’ici incapable de répondre aux nombreux appels et aux aspirations profondes de démocratie et de cohésion sociale, y compris dans la demande de dialogue national afin d’étudier les problèmes fondamentaux qui se posent aujourd’hui au Cameroun.

Le boycott annoncé de la fête de l’unité nationale est également présenté, par le SDF, comme «une protestation solennelle contre la dégradation continue du système judiciaire, dans un régime corrompu».

Ledit parti prévoit, par contre, des activités «sans faste» le 26 mai prochain à travers toute l’étendue du territoire, pour marquer le 27ème anniversaire de sa naissance.

