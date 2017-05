Cameroun : Samuel Eto’o Fils désigné citoyen d’honneur de la ville de Douala

L’ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a rehaussé de sa présence lundi le 8 mai 2017 dans la capitale économique du Cameroun. Il a été à l’inauguration du pavillon qui porte son nom. Les détails avec CAMERPOST.

Le quadruple ballon d’or africain honoré deux fois

La ville de Douala a vibré au rythme de l’événement. Des embouteillages ci et là. La circulation dense. Les conducteurs des engins à deux et quatre roues enchantés. Le personnel soignant et la direction de l’hôpital Laquintinie de Douala aux premières loges. Samuel Eto’o Fils a répondu présent à la rétrocession du pavillon Samuel Eto’o de l’hôpital Laquintinie de Douala à l’Etat du Cameroun. En présence du Ministre camerounais de la Santé publique, André Mama Fouda.

A l’occasion, il a été fait citoyen d’honneur de la ville de Douala. C’est le deuxième Camerounais à avoir cette reconnaissance dans la ville de Douala, après Din Din Ferdinand, plus connu sous l’appellation de Maréchal Papillon, lors de la célébration de ses 25 ans de carrière musicale sans « Carrie dentaire », comme l’artiste aime à le dire.

En outre, c’est également la deuxième reconnaissance à l’endroit du quadruple ballon d’or africain en l’espace de quelques jours. Après avoir été décoré il y a quelques jours par l’association des anciens combattants de Turquie, le double champion d’Afrique a été fait ce lundi citoyen d’honneur de la ville de Douala par le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Ntonè Ntonè.

Une reconnaissance bien méritée

Cette reconnaissance découle de nombreuses actions charitables que l’actuel sociétaire d’Antalyaspor en Turquie a eu déjà à réaliser dans la capitale économique du Cameroun, mais aussi et surtout la construction d’un pavillon maternité qui porte son nom et qui vient d’être offert à l’Etat du Cameroun. Le pavillon est estimé à 700 millions de Fcfa et a été sorti des fonds baptismaux après la mort de Monique Koumatekel le 12 mars 2016 à l’hôpital Laquintinie avec ses deux bébés dans le ventre.

Le nouveau pavillon « Samuel Eto’o » dont la construction a duré une dizaine d’années, sera affecté aux urgences, et au service de réanimation pédiatrique. Il a été équipé par la Fondation qui porte le nom de l’ancien capitaine des lions. Sur Internet, l’ancien vétéran des Lions indomptables, « remercie » tous ceux qui lui ont apporté leur soutien dans le cadre de la réalisation de ce projet qui devrait contribuer au développement des plus jeunes afin de « leur permettre de rêver eux aussi, tout en leur donnant le sourire », écrit le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale de football.

