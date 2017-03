Cameroun : Samuel Eto’o, ambassadeur de l’UNICEF

L’ancien capitaine de l’équipe nationale de football du Cameroun, Samuel Eto’o Fils, est arrivé ce mardi au Cameroun pour un séjour en qualité d’ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Après l’Espagne en 2005, l’ex attaquant des « Lions indomptables » fera notamment dans son pays un plaidoyer pour l’amélioration de la situation des enfants au Cameroun.

Au cours de sa tournée, Samuel Eto’o animera une causerie éducative avec les jeunes, notamment à Douala et à Yaoundé. Ainsi, il partagera son expérience avec les jeunes tout en les sensibilisant sur l’éducation, la santé, le sport et l’insertion dans la vie active.

L’évènement aura lieu au Palais des sports de la capitale camerounaise et mobilisera près de 5000 jeunes.

Considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au monde et l’un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto’o est très engagé sur le front social.

Il dirige, depuis mars 2006, une fondation dont la mission est de protéger l’enfance et la jeunesse, en apportant des aides d’urgence et en encourageant l’éducation, la santé et l’intégration sociale des plus défavorisés.

La Fondation Samuel Eto’o se sert du sport comme outil d’intégration des enfants handicapés mentaux. Samuel Eto’o est par ailleurs à la tête du projet Fundesport qui compte quatre centres de formation au Cameroun (Douala, Yaoundé, Limbé et Bamenda) et un autre à Libreville, au Gabon.

© CAMERPOST avec © APA