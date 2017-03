Cameroun : Saisie de 114 pointes d’ ivoire

Une cargaison de 114 pointes d’ivoire et pesant plus de 300 kg, a été saisie par les services de la douane de Bertoua à l’Est du pays frontalière de la Centrafrique et du Congo, a t-on appris jeudi de sources concordantes.

Ces 114 pointes d’ivoire qui équivalent à 57 éléphants abattus démontrent que malgré des mesures prises par les autorités, notamment le déploiement de l’armée dans les principaux parcs du pays, le braconnages sur des espèces protégées est encore une réalité.

A en croire les responsables du ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) et de la douane camerounaise, au prix actuel de l’ivoire sur le marché international, cette cargaison peut être estimée à environ 270 millions de francs CFA.

Selon des sources proches de l’enquête, les deux contrebandiers interpellés avaient soigneusement dissimulée leur cargaison dans un taxi-brousse.

Ces derniers auraient affirmé que les pointes d’ivoire saisies proviennent aussi bien du Cameroun que de la région du Nord du Congo.

© CAMERPOST avec © APA