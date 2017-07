Le constat est fait par les organisateurs lors de la clôture ce dimanche 30 juillet 2017 du Salon de l’Action gouvernementale (Sago), édition 2017. D’après le chef projet Sago, Patrice Assiga Eyene, le salon s’est achevé sans la présence efficiente des administrations publiques. Le point avec CAMERPOST.

Appel à plus de dialogue et de participation

« Nous avons d’une part atteint nos objectifs mais de façon globale, nous pensons qu’il y a également beaucoup à faire. Notamment fédérer toutes les administrations publiques autour du projet Sago qui leur est dédié », a laissé entendre aux journaux locaux le chef projet Sago. Lui qui déplore le fait que les ministères camerounais ne communiquent pas assez sur les contours du Salon de sorte à attirer plus de participation.

La sixième édition du Salon de l’Action gouvernementale vient de fermer ses portes. Non sans avoir pour une première fois permis aux populations de se retrouver autour d’un forum des collectivités territoriales décentralisées (Ctd). Question de débattre sur le thème : « communes et développement durable : quelles responsabilités pour les Ctd ?»

Une idée qui a plu au président de l’association des communes et villes unies du Cameroun (Cvuc) le maire Emile Andze Andze. L’interlocuteur estime que le but principal du forum précité a été de mettre en scène les rôles et missions des Ctd dans le processus de décentralisation au Cameroun.

Rapprocher les gouvernants des gouvernés

En rappel, le Sago 2017 a eu lieu sur la thématique : « Unité nationale, gestion de proximité et développement inter-régional équilibré du Cameroun ». Il s’est agi d’une plateforme annuelle de visibilité et d’échanges entre les acteurs des secteurs public et privé, dans le but d’informer régulièrement les populations sur l’ensemble des actions menées par les pouvoirs publics pour le bien-être des populations.

Au fil des années, le Sago s’est positionné comme un rendez-vous destiné à rapprocher les gouvernants des gouvernés. Une façon pratique d’intéresser les Camerounais à la gestion des affaires de la Cité, comme voulu par le président Biya dans ses adresses à la nation.

© CAMERPOST par Linda