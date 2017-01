Cameroun : La Russie propose des investissements directs et des financements de projets

La Russie a manifesté sa disponibilité à rentrer dans le grand projet de développement du Cameroun, à travers des investissements directs et des financements de projets dans les conditions les plus favorables, tenant compte des exigences du Fond monétaire international (FMI).

S’exprimant face à la presse jeudi en mi-journée, à la sortie d’une audience avec le président Paul Biya, l’ambassadeur de la Russie au Cameroun, Nicolay Ratsiborinsky, a précisé que cette offre concerne des domaines aussi divers que la sécurité, l’économie, les finances, les infrastructures hydroélectriques et portuaires.

D’ores et déjà, a révélé le diplomate, un groupe de travail et des commissions sont actuellement à pied d’œuvre en vue d’étudier les voies et moyens d’impulser cette coopération.

Le Cameroun et la Russie envisagent, à terme, la mise sur pied d’une grande commission mixte paritaire destinée à encadrer ces investissements.

© CAMERPOST avec © APA