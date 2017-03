Cameroun : La Russie prête à appuyer l’eau et l’énergie

La Russie est intéressée par le développement de l’eau et de l’énergie au Cameroun, deux secteurs où elle souhaite mettre sur pied des projets de développement sur la base des joint-ventures avec Yaoundé, a déclaré Nikolay Ratsiborinsky.

Selon l’ambassadeur de Russie au Cameroun qui a discuté de la question avec le ministre de l’Energie et de l’Eau (MINEE), Basile Atangana Kouna, il est souhaitable de mettre en place un comité paritaire entre les deux pays dans ces secteurs.

Il s’agit d’un groupe de travail qui sera chargé d’examiner un ensemble de projets présentés par la partie camerounaise et pouvant bénéficier de l’expertise russe.

Le programme de dynamisation de la coopération russo-camerounaise dans le secteur de l’eau et de l’énergie intervient dans un contexte marqué par la conduite d’importants projets d’adduction d’eau au Cameroun.

Entre autres, l’extension de la desserte en eau potable de Yaoundé, la capitale, et de Douala, la métropole économique du pays, le programme de construction et de réhabilitation des installations d’eau potable pour 166 localités camerounaises, la construction des barrages hydroélectriques à travers le pays, sans oublier le vaste projet d’électrification à base de l’énergie solaire de plus d’un millier de localités camerounaises.

Par ailleurs, le contrat d’affermage pour la distribution de l’eau potable attribué à la société marocaine l’Office national d’eau potable (ONEP) il y a quelques années expirera en 2018. Et jusqu’à aujourd’hui tout laisse croire que la Camerounaise des eaux (CDE), entreprise sous laquelle opèrent les Marocains au Cameroun, ne poursuivra pas ses activités puisque « sur les très hautes instructions de la hiérarchie, ledit contrat ne sera pas renouvelé à son terme », avait indiqué le MINEE en mars 2016.

© CAMERPOST avec © APA