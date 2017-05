Cameroun – Revue de presse : Vent d’inflation en couverture des journaux

La vague d’inflation sur les produits de première nécessité, la pénurie d’électricité ainsi que la cherté des logements, sont autant de sujets ayant préoccupé les journaux camerounais parus mardi.

Le Jour fait état de réelles menaces sur la viande de bœuf, avec des cheptels décimés et des éleveurs aux abois dans les régions septentrionales. En cause, la sécheresse qui s’éternise mais aussi les ravages de la secte islamiste Boko Haram.

Au Quotidien de l’Économie,c’est la situation de la filière avicole qui préoccupe : sinistrée depuis deux ans par une épizootie, elle est elle aussi oubliée par les pouvoirs publics de qui elle attendait un accompagnement multiforme.

La même publication, et dans le même sens, tire la sonnette d’alarme sur la Société de développement du coton (Sodecoton) et son pendant, la Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam), qui «se meurent» parce que victimes des importations de textiles asiatiques, de la porosité des frontières et du laxisme du gouvernement.

Avec l’arrivée du jeûne du Ramadan, signale l’hebdomadaire CamerPress, c’est le prix du kilogramme de sucre qui s’est envolé sur le marché, les étals des régions septentrionales subissant une inflation due surtout à l’interdiction d’importation de cette denrée par le même gouvernement.

Et de constater qu’«aucune association de défense des consommateurs ne s’est encore manifestée pour protéger ses ‘’adhérents’’, qui subissent le diktat de l’État dans une économie libérale.

Tout comme, s’indigne le même journal, il est étonnant de constater que le pays présenté comme la locomotive économique de la sous-région, en soit aujourd’hui réduit à importer de l’huile de palme du Gabon voisin, qu’il approvisionnait encore il y a quelques années seulement en «or rouge».

En cause, un déficit structurel officiellement estimé à environ 100.000 tonnes chaque année.

Un autre secteur où sévit la pénurie et que décortique son confrère Signatures, c’est l’énergie électrique avec un opérateur privé, Eneo, qui «persiste et signe».

Et la publication d’y aller de son diagnostic au vitriol : les Camerounais ne savent plus à quel saint se vouer tant l’accès constant à l’énergie électrique devient chaque jour de plus en plus aléatoire. Les coupures intempestives et les délestages sont courants et continus. Les dégâts sont nombreux et graves mais les factures régulièrement à la hausse.

«Pour le petit-peuple, c’est le retour à la lampe-tempête à pétrole, aux bougies avec tous les risques d’incendie ou alors aux ampoules autonomes rechargeables pour ceux qui ont un peu plus de moyens. Pour les uns et les autres, la lumière selon Eneo, ce n’est pas encore pour demain.»

Dans le chef-lieu de la région du Sud, Ebolowa, c’est le logement qui coûte cher : il faut en effet aujourd’hui débourser pas moins de 70.000 FCFA, en moyenne, pour trouver un logement souvent de fortune dans la ville alors que la même somme pouvait donner droit à un gîte de luxe dans la ville il y a moins de 7 ans, signale Le Jour.

Conséquence, ajoute la publication, plusieurs fonctionnaires, agents de l’État et autres employés de sociétés publiques et parapubliques, affectés dans cette ville, sont obligés de loger dans des hôtels pendant un certain temps, avant de trouver un logement et s’installer en famille, toute chose qui parfois prend du temps.

© CAMERPOST avec APA