Cameroun – Revue de la presse : La reprise des classes dans les régions anglophones préoccupe les journaux

PARTAGES

La reprise annoncée des classes dans les régions anglophones frondeuses du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a préoccupé les journaux camerounais parus mardi, alors que le pays semblait plongé dans l’euphorie consécutive à la victoire, au Gabon dimanche face à l’Egypte (2-1), de la sélection en Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football.

Sans aucune fioriture, The Guardian Post affirme que le forcing gouvernemental de faire rouvrir les écoles s’est heurté au mot d’ordre de grève reconduit en début de semaine par les partisans de la sécession.

Dans une ambiance «villes mortes» ce développement, rappelle la publication, survient à peine deux jours après l’échec des pouvoirs publics à casser deux mois de grève en zone anglophone.

«Ça se complique à Bamenda», confirme Mutations qui évoque même un «durcissement» du mouvement dans le chef-lieu du Nord-Ouest où la levée annoncée du mot d’ordre de grève a été boudée par les populations, alors que l’«opération villes mortes» passe désormais de deux à trois jours hebdomadaires.

Le boycott de l’école continue, enchaîne Le Messager : les élèves n’ont pas repris le chemin de l’école en début de semaine, en dépit de la levée du mot d’ordre de grève par les syndicats d’enseignants anglophones.

Face aux risques d’une année scolaire blanche, explique le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune, c’est le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Bernard Okalia Bilai, qui vient d’exhorter les propriétaires d’établissements scolaires confessionnels et laïcs privés de la région à préparer des lettres demandant aux parents d’emmener leurs enfants à l’école mercredi 8 février 2017.

L’autorité civile a promis auxdits promoteurs qu’il enverrait des fonctionnaires pour recueillir ces lettres ce 7 février, afin qu’elles puissent être annoncées dans les médias pour que la population scolaire suive.

«La paralysie des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a occasionné des pertes qui se chiffrent à plusieurs milliards de FCFA, selon les premières estimations», relève pour sa part Le Quotidien de l’Economie, pour qui la suspension de la fourniture de l’Internet a par exemple entraîné de graves perturbations dans des secteurs tels que les banques, le transfert de fonds et les technologies de l’information et de la communication (TIC), qui sont essentiellement dépendants de la connexion pour leurs différentes transactions.

© CAMERPOST avec © APA