Cameroun – Revue de la presse : Football et économie en couverture des journaux

La réception, la veille, par le président Biya, de la sélection de football fraîchement vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) «Gabon 2017», mais aussi des sujets à caractère économique, sont en exergue dans les journaux camerounais parus jeudi.

«Vous êtes une inspiration pour notre peuple», est le titre qui barre la couverture du quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune, reprenant un extrait du discours du chef de l’Etat face aux désormais quintuples champions d’Afrique.

Le discours présidentiel est dans l’air du temps, constate le journal qui évoque l’expression d’une joie profonde et d’une fierté sans fard, dans un style «en mouvement» emprunté aux jeunes et aux musiciens-poètes camerounais qui savent si bien entonner et fredonner des hymnes de ralliement ou à la gloire des «Lions indomptables».

Après une décennie de traversée du désert, rappelle le bihebdomadaire La Météo, la sélection nationale a renoué avec le succès, un retour en force qui sonne comme un avertissement pour les futurs adversaires du Cameroun, notamment dans le cadre de la Coupe des confédérations de juin prochain en Russie où le pays évoluera dans la même poule que les champions du monde allemands, les champions sud-américains (le Chili) et l’Australie sans oublier les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.

«Pour ces échéances et bien d’autres encore, l’optimisme de Paul Biya est compréhensible.» En faisant savoir aux futurs adversaires du Cameroun que les Lions Indomptables sont de retour, Paul Biya, analyse l’hebdomadaire L’Essentiel, envoie un message de défi et d’ambition clair, un message qu’il s’adresse d’abord à son pays qui doit honorer ses propres engagements dont surtout l’organisation de la CAN en 2019.

Il lui faudra aussi lutter contre la conjoncture économique, les vieux démons de la mal-gouvernance, la réputation du Cameroun comme pays corrompu n’étant pas surfaite. «La CAN 2019 donne au Cameroun l’occasion inestimable de briller sur les stades, sur les gradins, dans nos rues, et dans l’accueil que nous allons réserver à nos visiteurs. Si les ‘’Lions indomptables’’ sont de retour, Monsieur le Président, ils devront l’être avec le Cameroun tout entier. Avec la CAN féminine, vous avez effectué un galop d’essai réussi. Le Cameroun et les Camerounais vous exhortent à confirmer en maître la CAN Cameroun 2019.»

En termes de retombées financières, et se basant sur le nouveau barème de la Confédération africaine de football (CAF) entré en vigueur lors de cette édition, The Spark précise que le Cameroun, vainqueur de la CAN 2017, empoche un pactole de 2,4 milliards FCFA.

Sur un tout autre sujet, mais qui ne s’éloigne point des questions de gros sous, Le Quotidien de l’Economie annonce un péril sur le panier de la ménagère en 2017 : les patrons d’entreprises sont en colère depuis quelques jours et ils dénoncent l’institution de la Contribution de scanner (CDS) exigible depuis le 1er février dernier, estimant que les montants exigés représentent un véritable surcoût de passage qui va affecter le prix final des marchandises.

En effet, explique cette publication, hormis le paiement des droits d’accises (12,5%) sur les véhicules de tourisme de plus de 10 ans, en dehors des nouveaux droits de douane contenus dans la Loi de finances 2017, les opérateurs économiques devront débourser cette année la somme de 15,8 milliards FCFA représentant la CDS au Port autonome de Douala, la métropole économique du pays.

