Cameroun – revue de presse : Économie, politique et gouvernance font les manchettes des journaux

Les journaux camerounais parus mardi se sont massivement focalisés sur des sujets liés à l’économie, à la politique ainsi qu’aux tracas connus par certains dirigeants en rapport avec la gestion de la fortune publique.

«2ème pont sur le Wouri : le train circule» ; «Le train siffle sur le 2ème pont sur le Wouri», titrent respectivement Cameroon Tribune et Le Quotidien de l’Économie au sujet de la mise en service, la veille dans la métropole économique, Douala, de l’ouvrage ferroviaire qui permet de desservir les régions méridionales et ouest du pays.

Il s’agit en effet, détaille la 2ème publication citée, d’une étape décisive franchie dans l’exécution du projet d’envergure que représente le deuxième pont sur le Wouri sur le plan économique et social, financé à hauteur de 110 milliards FCFA par l’Agence française de développement (AFD) et dont la maquette a fini par prendre corps au fil des mois.

Entre-temps, rebondit InfoMatin, la fièvre d’un remaniement ministériel gagne le sérail au moment où Paul Biya, retiré dans son Mvomeka’a natal depuis quelques jours, a engagé de discrètes consultations en vue de la formation d’une nouvelle équipe.

«A s’en tenir au profil de certains des personnalités ainsi reçues, des sources dignes de foi présagent déjà de l’avènement d’une équipe fortement marquée par une présence d’énarques, dont certains n’ayant jamais flirté avec l’administration publique camerounaise.»

Marafa Hamidou Yaya bouge encore, si l’on en croit The Median qui, se faisant l’écho de la dernière interview de l’ex-ministre d’État et ancien proche collaborateur du président Biya, derrière les barreaux pour 20 ans pour «complicité intellectuelle», continue de se présenter comme la meilleure alternative pour son pays.

Et de préciser, s’agissant de la fameuse «Opération épervier» destinée à traquer les criminels économiques, qu’il s’agit en réalité d’une chasse aux sorcières, chaque dirigeant camerounais étant un prisonnier en puissance, du moment qu’il s’avise d’étaler ses ambitions pour la magistrature suprême.

Un autre ancien ministre (Fonction publique), démissionnaire en son temps et nommé médiateur dans la crise anglophone, Garga Haman Adji, met le chef de l’État en garde contre l’enlisement de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, estimant, dans The Guardian Post, que la situation est encore plus préoccupante que certains dignitaires du régime veulent le faire croire.

Une autre situation des plus inconfortables, que signale Émergence, est celle de l’ancien directeur général de l’Office de radio-télévision publique (CRTV), Amadou Vamoulké, dont le procès vient seulement de s’ouvrir après un an de détention provisoire pour détournement de la somme de 3,2 milliards FCFA.

Et le premier coup de tonnerre a éclaté au Tribunal criminel spécial (TCS), chargé de le juger et qui a rejeté la liste des témoins de l’accusation.

«Vamoulké clame son innocence», renchérit La Nouvelle Expression qui promet déjà un procès riche en rebondissements, tant l’enquête préliminaire aura été émaillée d’irrégularités et d’approximations.

«Vamoulké plaide non coupable», ajoute Le Jour qui constate que certains éléments censés témoigner à charge, contre ce journaliste et manager, ont été rassemblés dans la précipitation au lendemain de son arrestation, le 29 juillet 2016.

Un autre dirigeant en délicatesse avec la fortune publique est affiché dans la manchette principale de CamerPress: le directeur général de l’Autorité portuaire, Josué Youmba. Il lui est reproché d’avoir ordonné des décaissements sans rapport avec l’intérêt et l’activité de son entreprise.

Pêle-mêle, le journal, au travers d’une enquête menée par le Contrôle supérieur de l’État, cite des sorties de fonds «aussi étonnantes» que l’achat massif de caisses de champagne.

