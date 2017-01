Cameroun – Revendications des avocats anglophones : Paul Biya apporte quelques solutions

Le chef de l’Etat a procédé à la nomination par décret, de quelques magistrats d’expression anglaise dans des juridictions de la zone anglophone. Une décision qui vient répondre à l’une des revendications formulées par les avocats anglophones en grève depuis plusieurs mois.

Paul Biya, de la parole à l’acte

Le décret signé ce 04 janvier 2017, peut-être considéré comme un acte politique fort. Il a ainsi, muté, nommé et remplacé des magistrats décédés à Bamenda.

Il concerne, dans le ressort de la cour d’Appel du nord-ouest, la nomination au parquet de Bamenda des tribunaux de Première et Grande instance d’un nouveau procureur de la république, magistrat de 3ème grade précédemment chef service de la coopération judiciaire internationale en matière non répressive à la direction des affaires et du Sceau au ministère de la justice, Nfon Ignatus Mbafor, un nom, de la zone anglophone.

Le même décret du chef de l’Etat remplace, le substitut du procureur de la république de la Cour d’Appel de Bamenda décédé. Le président de la république, vient donc de montrer son engagement à parvenir au retour au calme, annoncé dans son discours à la nation, le 31 décembre dernier quand il a reconnu que certains manifestants « Ont des questions de fond que l’on ne saurait négliger ».

Paul Biya, le seul maitre

Cet acte peut être considéré comme tardif mais toujours est-il qu’il concourt à apporter des solutions aux problèmes posés par les avocats des régions anglophones. Au plus fort de la crise, le chef du gouvernement avait entrepris des négociations avec les grévistes, sans succès malheureusement. Le brin d’espoir est né, dès le 28 décembre lors des échanges entre les avocats anglophones et le comité ad hoc mis en place par premier ministre qui avait vu, certains pans du voile levés. Il s’agissaient notamment, de la remise des toges et du matériel des avocats saisis par les autorités administratives, de la distribution d’exemplaires du texte de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires-Ohada en langue anglais, autres points d’achoppement.

Restaient alors, comme revendications : le déploiement des magistrats de rang parfaitement bilingue et connaissant le Comon Law, et de la création d’une section anglophone à la Cour Suprême où les recours en anglais sont examinés en français contre le cours des choses, selon le bâtonnier du Cameroun, Jackson Ngnié Kamga.

Pour rappel, les griefs ci-dessus sont à l’origine du mouvement d’humeur qui a mis les avocats hors des salles d’audiences depuis le 08 novembre denier, suivi par la grève des enseignants paralysant le déroulement normal des audiences et des cours jusqu’à nos jours. Une situation qui a dégénérée en violences entre les forces de l’ordre et des manifestants que le chef de l’Etat a qualifié d’« extrémistes, manipulés et instrumentalisés » dans son discours de fin d’année 2016. Tous les regards sont à présent tournés vers la création d’une section anglophone au niveau de la Cour Suprême devant examiner les recours en anglais, pour que le tour des principales revendications, côté des avocats, soit bouclé, espérant qu’il ne sera pas évoqué autre chose, dans ce que certains ont qualifié de problème éminemment politique.

