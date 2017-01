Cameroun – Rétrospective 2016 : Une année sportive qui s’écrit au féminin

L’année 2016 n’a pas comblé les attentes du public sportif camerounais. A quelques exceptions près, les traditionnels porteurs d’espoir sont passés à côté du sujet.

Les lions indomptables de football ont globalement déçu. Fierté de la population jusqu’alors, le onze national s’est attiré les foudres de ses fans. Les hommes de Hugo Broos ne tonnent plus. La sélection masculine de football a perdu son aura en 2016.

Le sport féminin a véritablement produit du jeu en 2016. La sélection nationale senior de football féminin a grandi dans l’estime des camerounais. Elle aura permis à nombre d’entre eux de terminer l’année sur une note de satisfaction, et de garder espoir. Ils sont aujourd’hui synonymes de mepris, les lions indomptables. Il n’y en a plus que pour les Enganamouit, Christine Mani, Gabrielle Aboudi Onguéné, Nchout Njoya Adjara et les autres. Il n’est pas rare de rencontrer de tout petits enfants, qui s’essayent à la prononciation du nom Enganamouit. Pas toujours facile ! tout y passe ! les géniteurs du célèbre numéro 17 des lionnes ne s’y reconnaitraient pas. Les lionnes n’ont pas remporté la Can 2016 organisée par le Cameroun. Cependant elles ont donné du plaisir au public. Leur courte défaite en finale devant le Nigéria (0-1), n’a pas vraiment entamé l’enthousiasme du public. Il a ovationné ses héroines, ses lionnes qui font oublier les piètres performances des lions indomptables. Les footballeuses s’inscrivent dans la continuité, après une Coupe du monde 2015 acceptable. La sélection fémine de football des moins de 17 ans s’est également montrée à son avantage, en disputant la Coupe du monde de sa catégorie en Jordanie.

La montée en puissance des sportives ne s’arrête pas au football. D’autres sports collectifs rentrent en ligne de compte. Les lionnes du handball ont remporté la médaille de bronze, lors de la récente Can en Angola. Ce faisant elles se qualifient pour la prochaine Coupe du monde. Elle va se dérouler en 2017 en Allemagne. Les volleyeuses ne sont pas en reste. Lors des Jeux Olympiques 2016, elles étaient douze, soit la moitié de la Cameroon olympic team (24 athlètes, Ndlr). Dix-neuf des vingt-quatre athlètes camerounais étaient des dames. Deux des trois athlètes camerounais ayant disputé une finale au Brésil, étaient également des femmes. C’étaient l’haltérophile Archangéline Fouodji Sonkhbou et la lanceuse de poids Auriole Dongmo. La triple sauteuse Sandrine Mbumi et la lutteuse Ali Annabel Laure auraient pu également disputer une finale. Le Sambo a vu la gent féminine jouer également les premiers rôles, lors des Championnats d’Afrique organisés en juin dernier au Niger. Nombre de médailles et titres remportés par le Cameroun étaient féminins.

Les messieurs n’ont véritablement pas été au mieux de leur forme en 2016. Les trois représentants camerounais en Coupes africaines des clubs de football ont été éliminés précocement. Cotonsport, Union, Ums et New stars tombaient devant Stade malien, Zamalek d’Egypte, Fus du Maroc et Renaissance du Tchad. Les cyclistes camerounais n’ont pas fait illusion au niveau international. Ils ont même fait de la figuration lors des Tours des Côte d’Ivoire, Rwanda et Tropicale Amissa Bongo du Gabon. Même au Tour du Cameroun ils ont déçu, battus par des coureurs venus d’ailleurs. Les cyclistes camerounais n’ont pu remporter des titres qu’au niveau national, notamment aux … Dixiades. Aux Jeux Olympiques 2016, Hassan Ndam Njikam, Simplice Fotsala, Smaila Mahamat et Wilfried Seiyi sont vite écartés. L’élimination du Champion du monde Hassan Ndam Njikam a même constitué un mini énénement. Le camerounais mis au rebut par la France, est tombé dès son premier combat, dominé par le brésilien Michel Borges. Une année vraiment difficile pour les sportifs camerounais.

L’année 2016 n’était pas faite que de défaites et désillusions pour les hommes. Il s’est aussi agi d’une année remarquable au niveau infrastructurel. Le Cameroun a inauguré deux nouveaux stades omnisports. Celui de Limbe a été ouvert au public en janvier dernier, trois mois avant celui de Bafoussam. Deux stades qui renforcent les capacités organisationnelles du pays en matière de football. Les deux stades sont réceptionnés trente-huit années après celui de Roumde Adjia à Garoua. L’organisation de la Can 2016 par le Cameroun est un autre motif de satisfaction. La compétition a connu un haut niveau d’affluence. Le taux de participation record à une rencontre de football féminin a été battu au Cameroun. Plusieurs affiches ont attiré plus de … quarante mille spectateurs. Le record était auparavant de 37 319 spectateurs. C’était lors de la Coupe du monde de football féminin organisée en 1999 par les Usa.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo